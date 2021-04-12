صحة الكرخ / اجراء عملية خاصة لرفع الرحم بواسطة الناظور الجراحي لمريضة بعمر (54)…

عام في مستشفى اليرموك التعليمي

اجرى فريق طبي جراحي متخصص جراحة عامة و الجراحة الناظورية في مستشفى اليرموك التعليمي عملية خاصة لرفع الرحم عن طريق المهبل بواسطة الناظور الجراحي لمريضة بعمر (54) عام

ذكر ذلك رئيس الفريق الجراحي اخصائي جراحة عامة و الجراحة الناظورية الدكتور (رياض سعد الجوراني) راجعت المريضة و كانت تعاني من نزف شديد و متكرر من المهبل حيث تم اجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة و الفحوصات الشعاعية و السونار و مفراس البطن و بناءا على ذلك قرر الفريق الجراحي ادخال المريضة الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم رفع الرحم عن طريق المهبل باستخدام ناظور البطن و جهاز الليكاشور و المريضة بحالة صحية جيدة و تكون الفريق الجراحي من اخصائي تخدير الدكتورة (فاطمة) و مقيمة قدمى تخدير الدكتورة (ضحى) و مساعد تخدير (محمد) و مقيم اقدم جراحة عامة الدكتور (محمد محمود) و مقيمة قدمى نسائية مرحلة رابعة الدكتورة (فرح ناعم) و مقيم اقدم جراحة عامة مرحلة ثانية الدكتور (حسن فائق) و مقيم اقدم جراحة عامة مرحله اولى الدكتور (عمر رزوقي) و مقيمة قدمى جراحة عامة مرحلة اولى

الدكتورة (رسل عبد الرضا) و مقيمة قدمى جراحة جملة عصبية الدكتورة (رشا صباح) و مساعد طبيب (زينب مدلول)

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