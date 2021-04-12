“قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين”

هناك في الجنة وحياتها الابدية من مباهج وسعادة ومتع دائمة. ينالها المؤمن بالله بلا تعب ولا جهد ولا نصب ولن يشعر فيها من جوع او عطش. ولا يعاني فيها الانسان من مرض ولا شيخوخة ولا موت،. فيها من الملذات من طعام وشراب دون معاناة من جوع او عطش ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هذه الحياة الرائعة السعيدة تعتبر الجائزة العظمى لمن ينجح في امتحان هذه الدنيا التي نعيش فيها.

“قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين” هذه الاية الكريمة تجمل وسائل واسباب الفوز بتلك الجائزة. ان العمل في الدنيا لمرضاة الله من خلال الالتزام بقيم محددة ترضي الله وهي محمودة ايضا لدى الناس. هي بالحقيقة بمثابة امتحان وابتلاء يبدا عندما يبلغ الانسان الحلم وتنتهي عند الموت. لهذا لا بد من عمل اقصى الجهود لعمل الخير والاحسان بتواضع وحسن نية لان تلك الاعمال هي الوحيدة التي تدخل صاحبها الجنة. فلا النسب ولا الغنى ولا الجاه يمكن ان يعين الانسان على النجاح.

هذا الامتحان قصير ويحدد زمنه الله اذ يبدا عندما يبلغ الانسان الحلم حتى اخر لحظة في حياته. هذه الفترة الحرجة هي التي تحدد مصير كل شخص في اليوم الاخر. لذا فان هذه الاية الكريمة هي التي تجمل وتبين اهم الاعمال لرضى الله والنجاح في الامتحان والابتلاء والتمحيص.

لقد ادخلت وحشرت مفاهيم طارئة بهدف تشويه الصورة وتغييب الحقائق الاسلامية. فقد اساء الى الاسلام كثيرا مريده وحاملي شعاراته من اسلامي اليوم المتاجرين به بمختلف توجهاتهم. اضافة الى اعداءه من المنتمين اليه تاريخيا واقليميا من بعض العلمانيين. هناك ايضا اعداءه التاريخيين من الصليبيين والصهاينة والعنصريين.

فالاسلام من حيث المبدأ لا يفرق بين الديني والدنيوي فالعيادات التي تقرب العبد الى الله تشمل كل مناحي الحياة. فقد شرعت العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج كي تصيغ وتراقب وتحث المسلم نحو الاخلاق الحميدة كالصدق والبر والعدالة والتسامح والامانة وتجعل من عمله وبحثه عن العلم ومساعدة الغير من اهم الاعمال لرضى الله وهي اهم من العبادات المجردة.

من المعروف ايضا بانه حتى ممارسة اركان الاسلام من شهادة وصلاة وصوم وزكاة وحج قد تقود صاحبها الى الخسران المبين في الاخرة. اذا ما كانت للمراءاة والنفاق. اي ان العبادات التعبدية لا قيمة لها دون الصدق والامانة والعدل والتسامح وشهادة الحق وتقديس الوقت واستغلاله والاخلاص في العلم والعمل ومساعدة الفقراء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هناك الكثير من النصوص القرانية والاحاديث النبوية التي تعزز وتوكد استحالة فصل العبادات عن الحياة العملية والاستقامة في تاديتها. قال تعالى “ان الله يامر بالعدل والاحسان”. وقال ايضا “ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن”. اما رسول الله فقد قال: من غشنا فليس منا. وقال: لا يومن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال: اول الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله امام آو رئيس او ملك عادل.

من المعلوم ان الله يسامح الانسان في التقصير في عباداته يوم الحساب لكنه لا يسامح ظلم الانسان لاخيه الانسان.

فمثلما دخولنا الجنة لا يعتمد على حسن العبادة فقط انما العمل والعلم ومكارم الاخلاق. اذن حياتنا الدنيوية تحتم علينا ان لا نفرق بين العبادات وبين عمل الصالحات. اي بين اركان الدين والحياة العملية بما فيها الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والعلمية.

هذا يعني بان المسلم لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتبنى مقولة النصارى او العلمانين ما لله لله وما لقيصر لقيصر. او مقولة الدين لله والوطن للجميع. فالاسلام جاء لصلاح الدنيا من الناحيتين الروحية والمادية وان الله امر الانسان لاستعمار الارض واعمارها في جميع المجالات..

الدكتور نصيف الجبوري