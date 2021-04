كيف أصبح العراقُ دولةً إتحاديةً

الدكتور جلنك باشا العراقي

11 نيسان 2021م

العراق الآن هو دولة اتحادية, كما نص على ذلك الدستور العراقي الدائم. الذي وافق عليه اغلب العراقيين. حدث هذا بعد اكثر من ثمانين عاماً من تاسيس دولة العراق, التي تأسست يوم الخميس المصادف 11 تشرين الثاني 1920م. مرت دولة العراق خلال الفترة, منذ تأسيسها, بالكثير من المنعطفات الحادة, التي أدت بالنهاية الى ما نص عليه الدستور في مادته الاولى.

مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين, وجّهت الحكومة العراقية في بغداد, ترسانتها العسكرية, باتجاه القرى الكوردية في “منطقة الحكم الذاتي (م ح ذ)” كما كان اسمها حينئذ, في حملة تطهير عرقي, تم تسميتها {الأنفال}i. كانت الأوامر تنص بتهديم القرى و عدم أخذ أي أسير, بمعنى قتل الأسرى في الموقع.

مع انتهاء الحملة, تم تهديم حوالي خمسة آلاف قرية و قتل الكثير من العراقيين الكورد من الذكور من سكان تلك القرىii. هرب بعض سكان القرى الى تركيا و إيران هرباً من الجيش العراقي. و امتلأت المجمعات السكنية التي تم إعدادها لإيواء النساء بالكورديات, و تم نقل بعض سكان تلك القرى الى سجن نقرة السلمان في صحراء السماوة.

قامت الحكومة العراقية بعدها باحتلال دولة الكويت. بعد قيام المجتمع الدولي بطرد الجيش العراقي من الكويت عام 1991م, ثار الشعب العراقي ضد الحكم العسكري في بغداد بقيادة حزب البعث, الذي كان يرأسه صدام حسين. شارك العراقيون الكورد (من سكان م ح ذ) أبناء وطنهم في ثورتهم ضد الحكم في بغدادiii.

قمعت الحكومة العراقية سكان المحافظات الثائرة ضد حكمها, بواسطة الجيش و الأسلحة الفتاكة و طائرات الهليكوبتر. هرب أهالي م ح ذ, من أمام القوات المسلحة العراقية المتقدمة نحو مدنهم, الى إيران و تركيا. لكن, الحكومة التركية أغلقت حدودها بوجه الهاربين الكورد, تطبيقاً لاتفاقية ثنائية مع العراق, في حين آوتهم إيران. تجمعت العوائل مع الأطفال بالآلاف قرب الحدود الشمالية للعراق, على الجانب العراقي من الحدود التركية في الجبال و الوديان, بدون أي مأوى, او سقف يحتمون به, من برد شهر آذار. أدي ذلك الى وفاة العديد منهم بسبب البرد, او الأمراض التي تفشت بينهم. أصبحت الحالة كارثة إنسانية تستدعي تدخل الدول.

قررت الأمم المتحدة, بعد صدور قرار من مجلس الامن الدولي برقم 688, إنشاء مخيمات داخل العراقiv, لغرض إيواء النازحين العراقيين بالاتفاق مع الحكومة العراقية, اُنشأت مخيمات في مناطق الأهوار جنوب العراق, و اخرى قرب الحدود التركية في الشمال. منع الجيش العراقي وصول العراقيين الى المخيمات في الأهوار, فبقيت خالية. كان موقع المخيمات المقترحة للنازحين من المدن الشمالية, قريبة جداً من المدن التي هربوا منها وهي مدينة العمادية و زاخو و دهوك (اقل من خمسين كيلومتراً), لهذا تقرر و بالاتفاق مع الحكومة العراقية, اعتبار تلك المدن, مناطق آمنه بدل المخيمات, من خلال إخلاءها من القطعات العسكرية او أي تهديد عسكري و بإشراف المجتمع الدولي(حملة توفير الراحة)v. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا و فرنساvi مناطق حظر جوي في شمال و جنوب العراق بعد أن تأكد لديها من مصادر محايدة, استعمال طائرات الهليكوبتر (التي تم السماح باستعمال الجيش العراقي لها في اتفاقية صفوان لوقف الأعمال العسكرية) في عمليات الجيش ضد المدنيين العراقيينvii. كان الحظر الذي تم إعلانه في شهر نيسان 1991م, في شمال العراق هو خط عرض 36 الذي يمر بين محافظتي أربيل و السليمانية, بحيث لم تكن المدينة الأخيرة مشمولة بهاviii. و كان الحظر الذي تم إعلانه في شهر آب 1992م, عقب وفاة الخوئي, المرجع الديني العراقixي, هو خط عرض 32 الذي يمر جنوب مدينة كربلاء و تم تعديله الى خط عرض 33 في عام 1996م(حملة مراقبة الجنوب), ليكون شمال مدينة الحلة بحيث يشمل كافة المدن الواقعة جنوب بغداد, و ذلك بعد تدخل الجيش العراقي في النزاع الحاصل في أربيل التي كانت إحدى المدن التي اعتبرتها الأمم المتحدة آمنهx.

بعد عودة الأهالي الى المدن الآمنة, التي انتشر فيها الصحفيون و المراسلون الأجانب, و بيعت فيها صحف المعارضة الممنوعة في بغداد, قام الأهالي بالتظاهر السلمي أمام مقرات حزب البعث, و الإدارات المدنية المحلية, بحضور المراسلين الأجانب, مطالبين بمعرفة مصير أقرباءهم المغيبين, خلال تقدم الجيش العراقي لاحتلال و تخريب قراهم, قبل و خلال {الأنفال}. استعملت المقرات الحزبية السلاح الحي, في تعاملها مع المتظاهرين المسالمين مما تسبب بوقوع ضحايا. اعقب ذلك, هجوم على المقرات الحزبية. قررت اثرها الحكومة المركزية في بغداد, إخلاء تلك المقرات, لعدم قدرتها على توفير الحماية لها. ترافق ذلك مع قرار حكومة بغداد سحب كافة الدوائر الرسمية و شبه الرسمية من م ح ذ و قطع كافة الصلات الإدارية مع المنطقة و منع السفر بينها و بقية العراق (أصبحت وسيلة السفر المتاحة هي فقط سيارات الحمل), و قطع الكهرباء التي تنتجها مولدات الكهرباء الرسمية, عن تلك المناطق. و تم نقل دوائر الگمارك و الحدود الى خارج المنطقة (كانت دائرة كمارك إبراهيم الخليل مع تركيا تقع في معسكر فايده بين الموصل و دهوك). تم شمول مدينة السليمانية بنفس الإجراءات للأسباب المذكورة أعلاه, رغم عدم شمولها بمنطقة الحظر الجوي.

أصبحت م ح ذ نتيجة لتصرفات الحكومة في بغداد, معزولة, او كما يقول البعض مستقلة عن بغداد. قام الكورد اثرها بتنظيم أمورهم الإدارية و المالية, و إجراء انتخابات و تشكيل برلمان و حكومة محلية. اضطر المجتمع الدولي مساعدة سكان تلك المحافظات من ناحية توفير الكهرباء من دول الجوار, و المساعدة في تسديد أثمانها, و إيجاد حكومة محلية لإدارة تلك المحافظات من خلال انتخابات محلية, و برلمان محلي و شرطة محلية تم تدريبها, و توفير الأمن, و منع الاقتتال, الذي حصل بين الأحزاب المتصارعة على الاستحواذ على موارد الگمارك, و السلطة.

بهذا انفصل الإقليم عن العراق فعلياً في النصف الأول من تسعينات القرن العشرين بقرار من الحكومة المركزية في بغداد, زمن حكم صدام حسين. تمثل ذلك بإيقاف كافة الاتصالات بينها مع المحافظات الثلاثة, التي تشكل الإقليم. يشمل ذلك المراسلات الإدارية, و الاتصالات الهاتفية. و سحب كافة الموظفين الرسميين منها و قطع رواتب من لم ينسحب, و قطع ارتباطها الكهربي, و منع الانتقال الى تلك المحافظات, و نقل نقاط الگمارك, و الحدود الى خارجها.

عندما قرر صدام حسين التنازل عن إدارة العراق عملياً, عام 2003م, من خلال, انسحابه من الحكم, و تفضيله سلامته الشخصية, على سلامة العراق و العراقيين, و اختبائه, كان الإقليم منفصلاً فعلياً, و عملياً, عن بقية أنحاء العراق, لفترة حوالي العشرة سنوات. لم تكن للحكومة المركزية في بغداد, خلالها, أي سلطة على مناطق الإقليم.

قررت حكومة إقليم كوردستان بعد 2003م, العودة و الانضمام الى العراق مرة اخرى. حيث ساهموا مع بقية الفئات السياسية العراقية في بلورة طريقة الحكم , و كتابة الدستور الدائمي. و من خلال مشاركة سكان الاقليم, بقية العراقيين في انتخابات المجلس الانتقالي التي حصلت في 30 كانون الاول 2005م. بهذا اتحد الإقليم مع بقية العراق و اصبح العراق اتحادياً,

ادرج الدستور العراقي الدائم, الذي صوت علي الموافقة عليه الشعب العراقي (لأول مرة في تاريخ العراق), هذه الحقيقة في المادة الاولى منهxi.لهذا فان صلاحيات الحكومة الاتحادية هي محددة, و محدودة, وفق الدستور عند تعاملها مع الإقليم. و ليس من سلطة الحكومة العراقية, فرض رفع أي علم على رئيس الإقليم. لكن الحكومة الاتحادية هي التي ترسم السياسة الخارجية للعراق و تحدد رموز العراق التي هي العلم و النشيد الوطني و الشعار الوطني (التي بالمناسبة, هي كلها مستوردة و ليست عراقية).

يوجد إشكال حالياً في تفهم هذه الحقيقة من قبل الكثير من السياسيين العراقيين. انهم يعتقدون بان العراق بعد 2003م هو نفسه قبلها. لهذا يرفض الكثير منهم تشكيل المؤسسات الإقليمية لوسط و جنوب العراق, التي هي برلمان محلي و حكومة محلية ترعى شؤون العراقيين في تلك المناطق.

أدى هذا الإشكال الى تناقض في عمل مجلس النواب العراقي و الحكومة الاتحادية العراقية. فمن ناحية لا يوجد ممثلين عن محافظات الوسط و الجنوب يتم محاسبتهم امام برلمانهم المحلي. يعني هذا بان الحكومة الاتحادية هي حكومة تعني بمصالح محافظات الوسط و الجنوب من جهة, و هي من جهة اخرى حكومة اتحادية تعني بمصالح كافة انحاء العراق. يؤدي هذا الى تناقض المصالح, فمثلاً هل ان وزارة النقل الاتحادية هي مسؤولة عن مطارات محافظات الوسط و الجنوب, ام هي مسؤولة عن التنسيق بين كافة مطارات العراق؟ و هل ان وزارة الصناعة التي مهامها ليست من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية, هل تقوم بإدارة مصانع محافظات الوسط و الجنوب بشكل مشابه لإدارتها لمحافظات اقليم كوردستان؟

إن هذا التناقض و عدم الوضوح في الصلاحيات التنفيذية, يؤدي فيما يؤدي اليه, التقاعس في تطبيق الدستور, و إكمال الأساس القانوني و التشريعي للدولة العراقية. و ربما هو احد الأسباب لتقاعس, السلطات المحلية, و شكوى سكان بعض المحافظات العراقية من الخدمات المقدمة لهم. و تخبط الحكومة الاتحادية في إيجاد الحلول لها. كون تمثيلها للعراقيين يشوبه التشويش. هل هي تمثل الشعب العراقي بكافة مكوناته, أم هي تمثل اقليم الوسط و الجنوب و محافظاته؟ ان بقاء الامر على ما هو عليه يجعل فرد من سكان محافظة الأنبار, يقرر تعبيد شارع في محافظة ميسان من عدمه. او تعيين حارس في بلدية سوق الشيوخ. و هذه ليست الطريقة المثلى في ادارة الامور. لا سيما انه يؤدي الى جعل اقليم كوردستان نداً للحكومة الاتحادية (كون الحكومة الاتحادية هي التي تمثل محافظات الوسط و الجنوب) بدلاً من ان يكون جزءًا منها إسوةً ببقية أجزاء العراق.

iiتقدر منظمات حقوق الإنسان بان مجموع عدد المقتولين من المدنيين العراقيين الكورد نتيجة أعمال الجيش العراقي في حملات الأنفال بحوالي 50 ألف الى مئة ألف. في حين ان المصادر الكوردية تذكر بان عددهم هو 182 ألف شخص. و بقيت في المحافظات الثلاثة 673 قرية فقط, بعد أن تم تدمير 4049 قرية. هرب جراء تلك العمليات اكثر من مليون شخص, تم توطين بعضهم في مجمعات. (Wing, Joel,Iraq’s Anfal Campaign And The Destruction Of The Kurdish Opposition, Musings on Iraq, (5 Sep., 2011).).