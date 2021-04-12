مقتل واصابة 5 مواطنين كورد بينهم 4 أطفال بانفجار لغمين بريف عفرين

أكدت منظمة حقوقية سورية ، اليوم الأحد ، مقتل وإصابة 5 مواطنين كورد بينهم 4 أطفال في ريف عفرين ، بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين، قالت في بيان إن ” لغما أرضيا مزروعا بين الصخور انفجر في محيط قرية مازن – ناحية شيراوا بريف عفرين بعد ظهر اليوم الأحد أثناء توجه أطفال عائلة واحدة من أهالي القرية للعب ، ما أدى إلى فقدان طفلين لحياتهما وإصابة اثنين آخرين منهم بجروح بليغة ،وهم كل من:

1 – آزاد إبراهيم حسين (12 عاما)، فقد حياته.

2 – ديار حمو حسين (11 عاما)، فقد حياته.

3 – حسين إبراهيم حسين (9 أعوام)، مصاب.

4 – نسرين محمد حسين (12 عاما)، مصابة.

كما لفتت إلى ” فقدان الشاب جمعة فياض (19 عاما) من أهالي قرية عرب ويران – ناحية شران حياته متأثرا بجراحه نتيجة إصابته بانفجار لغم أرضي مزروع في بلدة تل رفعت ، قالت المنظمة في بيانها انها زرعت من قبل قوات الإدارة الذاتية لمنع عودة أهالي منطقة عفرين إلى قراهم وبلداتهم .

ولفتت المنظمة إلى أن تلك الألغام حصدت حياة أكثر من 200 مواطن حتى الآن نتيجة هذه الألغام والمخلفات الحربية.