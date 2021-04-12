نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يزور أربيل .. ومصدر يكشف سبب الزيارة

كشف مصدر كوردي سوري مطلع ، أن من المقرر ان يصل نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال المصدر :إن ” زيارة نائب المبعوث الأمريكي إلى أربيل تأتي في إطار دعم جهود التقارب بين قطبي السياسية الكوردية السورية المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية( أكبرها PYD)”.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للاعلام ، أن” نائب المبعوث الأمريكي سوف يلتقي مسؤولين كورد في الإقليم لبذل المزيد من الجهود من اجل توصل الأطراف الكوردية السورية إلى اتفاق مشترك”.

وأوضح المصدر ، أن” نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين قبيل زيارته إلى أربيل قد التقى بأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية والمجلس الوطني الكوردي لاستئناف الحوار بين الجانبين”.

مشيراً ، الى أن” براونشتاين خلال لقائه بكلا الطرفين أكد ضرورة تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق على أساس اتفاقية دهوك”.

وكان المجلس الوطني الكوردي وخلال لقائه مع نائب المبعوث الأمريكي قد دعا إلى تنقية الأجواء وإزالة العراقيل التي يضعها رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة الوطنية (آلدار خليل )، لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

وكان خليل ، قد أدلى بتصريحات أساء فيها إلى قوات بيشمركة روجآفا والمجلس الوطني الكوردي ENKS، ما أدى إلى أزمة بين الطرفين.