وزارة الهجرة تعقد مؤتمرها الأول الخاص بتسهيل اعادة النازحين الى ديارهم ومواجهة تحديات العودة

برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وبإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، انطلقت اليوم ، الاحد ، الحادي عشر من نيسان اعمال المؤتمر الاول الخاص بتسهيل اعادة النازحين الى ديارهم ومواجهة تحديات العودة الذي تقيمه الوزارة تحت شعار ( نازحونا .. تحد وانجاز ) في فندق بابل ببغداد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور خالد بتال ونائبة ممثل الامين العام للامم المتحدة منسقة الشؤون الانسانية ايرينا فوياشكوفا وعدد من السادة الوزراء واعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وممثلي الهيئات، فضلا عن عدد من المراكز البحثية المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية .

وقالت السيدة الوزير في كلمة لها خلال المؤتمر ان ” الهجمة الداعشية كانت أسوأ حدث مرّ بتاريخ العراق الحديث، وبفضل القوات الأمنية البطلة بكافة صنوفها وتشكيلاتها تحقق النصر وتم تحرير المناطق التي كانت محتلة من قبل عصابات داعش الإرهابية ” ، مبينة انه آن الأوان لعودة الأسر النازحة الى مناطقها الأصلية وإنهاء كابوس النزوح والبدء بتثبيت دعائم الاستقرار في المناطق المحررة .

وعن ملف النزوح اردفت سيادتها قائلة ” لقد أعطى دولة رئيس الوزراء لملف النزوح أهمية قصوى، إذ أوعز بجعل مسألة تسهيل عودة النازحين تتصدر البرنامج الحكومي الذي بلغت اعدادهم ثمانمائة واثنين وتسعين ألف عائلة نازحة، غالبيتهم قامت الوزارة بإيوائهم في المخيمات ووفرت لهم ملايين المساعدات الاغاثية والانسانية ” ، مؤكدة استمرار الوزارة حتى يومنا هذا بدعم النازحين كافة حتى بعد عودتهم بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية التي مدت يد العون للوزارة لتجاوز هذه المأساة والتقليل من معاناة هذه الأسر قدر الإمكان ، بالإضافة الى مشاركتها في إقامة العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات التي تساهم في تشجيع النازحين على العودة والاستقرار في مناطقهم بهدف التمهيد لإنهاء ملف النزوح، ومن بينها توفير المشاريع المدرة للدخل وخصوصاً للأسر التي تعيلها النساء الأرامل، بالإضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية بشأن إعادة بناء وترميم الدور المهدمة والنهوض بالخدمات والواقع العمراني في المناطق المحررة.

وبشأن العائدين اضافت السيدة جابرو ان ” فئة العائدين وبشكل خاص النساء والفتيات، بحاجة ماسة إلى جملة من الخدمات الملحة كوجود مساحات آمنة، وسكن لائق، ورعاية صحية جيدة، وفرص تعليم وفرص لكسب العيش في مناطق العودة لذا نعمل والوزرات المختلفة في الحكومة والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تأمين وتطبيق حلول مستدامة تقربنا أكثر من هدفنا الرامي الى تأمين راحة البال لمواطنينا” ، مشيرة الى ان الوزارة بحاجة الى المزيد من الدعم بكل أشكاله للنهوض بواقع العوائل العائدة في مناطق العودة .

ولفتت السيدة الوزيرة الى ان ” نهاية النزوح تعني بداية حياة جديدة ، وان هناك آلاف الأطفال الذين فتحوا أعينهم في المخيمات، من حقهم أن يتربوا في بيئة آمنة وأن يرتادوا المدارس ويحققوا أحلامهم وطموحاتهم، وعلينا ألا ننسى حقوق آولئك الأكثر حاجة من النساء والشباب وذوي الإعاقة. فالنساء تحديدًا بحاجة للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة، وخاصة حول جزئية صحة الأم حيث يمكنهن الولادة بشكل آمن وصحي، وهن يستحقن أن يعشن في بيت آمن خالٍ من اشكال العنف، و بخاصة الأسري منه، ومن هنا علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة على المستويات المختلفة وخصوصا تلك التي تتعلق بتحسين التشريعات و أن نضع برامج تهدف الى القضاء على ظواهر العنف القائم على النوع الاجتماعي ” .

كما ناشدت سيادتها جميع النساء والشباب لمساعدة الوزارة للوصول الى هدفها بتقديم الخدمات والأمان للعراقيين ، لافتة الى أنه ” يمكن أن يكونوا صناعاً للتغيير وبناة سلام إذا قمنا سويًا بدعمهم وتمكينهم من أجل إحداث فرق ملحوظ والإستفادة من قدراتهم” ، داعية في الوقت نفسه جميع المانحين والشركاء الى دعم هذه الأولوية عند الاستثمار في تحقيق الاستقرار ودعم المشاريع في المناطق المحررة.

وفي ختام كلمتها توجهت السيدة جابرو بالشكر الجزيل الى السيد رئيس الجمهورية على متابعته لهذا الملف الإنساني والى دولة رئيس الوزراء على ما قدمه من دعم متواصل للنازحين وما بذله من جهد في تسهيل عودتهم الطوعية، اضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط لتعاونه الكبير مع الوزارة في وضع خطة كاملة وشاملة ، الى جانب السلطة التشريعية التي شجعت ودعمت ملف العودة، فضلا عن المنظمات المحلية والدولية التي دعمت هذا الملف وساهمت في اغاثة النازحين والعائدين .