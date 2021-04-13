إضراب الأجور اليومية عن العمل والخريجون يحتجون للمطالبة بالتعيين

واصل حملة الشهادات العليا وخريجو الكليات والمعاهد التظاهر، لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل ،بعد مضي أعوام على التخرج من الجامعات . ففي بغداد ، خرج العشرات من حملة الشهادات العليا أمام مبنى وزارة التعلمي العالي والبحث العلمي ، للمطالبة بشمولهم حق التعاقد . وفي محافظة الديوانية ، تظاهر خريجو كليات الهندسة أمام مبنى المستودع النفطي في ، للمطالبة بالتعيين. وقال شهود عيان أمس إن (العشرات من خريجي الهندسة يواصلون ، احتجاجاتهم أمام المستودع النفطي بالديوانية، لمطالبة وزارة النفط والحكومة الاتحادية، بتوفير درجات وظيفية لهم او عقود على ملاك الوزارة). وفي محافظة المثنى ، أغلق خريجو كليات الزراعة ، مبنى مديرية الزراعة في المحافظة للمطالبة بفرص عمل.وقال أحد المشاركين في التظاهرة إن (مطالب المحتجين ،تتركز على توفير وظائف في المؤسسات الزراعية وتنفيذ وعود المسؤولين المحلية بشأن الحقوق المشروعة لهذ الشرائح )، وأشار إلى إن (الاحتجاجات مستمرة ، حتى الاستجابة لمطالبهم وتحقيقها من قبل الجهات المعنية). وأضرب العشرات من العاملين بأجور يومية في بلدية الكوت عن العمل ، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية وفق قرار 315.وأكد المتظاهرون امس (استمرارهم بالإضراب عن العمل ،للضغط على أصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ،أسوة بباقي العاملين في المؤسسات الحكومية الأخرى). وتظاهر العشرات من خريجي ذوي المهن الصحية والطبية في محافظة ذي قار، أمام مبنى دائرة الصحة ،لشمولهم بالتعيين. وأشار شهود عيان إلى إن (المتظاهرين طالبوا ، بتوفير درجات وظيفية لهم بعد شمولهم بالتعيين المركزي ،وأنهم سيواصلون التصعيد الاحتجاجي في حال عدم إصدار أوامر التعيين الخاصة بهم خلال الأيام المقبلة). كما جدد أهالي قضاء سوق الشيوخ التابع إلى المحافظة دعوات محاسبة المقصرين من المسؤولين وإقالتهم وتحسين الواقع الخدمي في القضاء. وقال المحتجون خلال التظاهرة (نطالب الحكومة بإعفاء جميع المسؤولين ومدراء الدوائر على خلفية تردي واقع الخدمات في القضاء خلال الاعوام الماضية). ومنع ذوو شهداء الحشد، دخول وخروج موظفي شركة نفط البصرة. وكان عدد من ذوي شهداء الحشد من سكنة المحافظة ، قد تظاهروا امام الشركة للمطالبة بالتعيين. وأغلق موظفون في شركة الحفر العراقية ،الطريق المؤدي إلى بئر 20 بالبرجسية ، مطالبين الوزارة بإنصاف الشركة وجعلها مشاركة في الإنتاج ،وتخصيص نسبة من سعر برميل النفط المستخرج ،أسوة بشركات التراخيص النفطية.وأكد الموظفون في وقفة أحتجاجية (الاستمرار بالتظاهرات ،حتى تحقيق مطالبهم ،وإنقاذ الشركة من الخسارة وإعطائها الأولوية في أعمال الحفر والاستخراج ،وان تكون مشاركة وليست مقاولة). داعين الوزارة إلى (الاهتمام بشركة الحفر وتفضيلها على الشركات الأجنبية ، لما تملكه من أسطول كبير من أبراج الحفر والاستصلاح المنافسة عالميا). فيما أمتنع قسم طلبة طب الأسنان في جامعة أوروك الأهلية من أداء إمتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي . وأطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع العميد لؤي نافع فتح الله ، جاء فيها إن (مجلس الكلية أجتمع بجلسته الرابعة الإستثنائية ، للنظر بموضوع عدم دخول معظم طلبة الصف الرابع إلى أمتحان نصف السنة في مادة أمراض الفم، أذ أمتحن فقط 15 من مجموع 182 طالب ، وبدون عذر). وأضافت إن (الكلية وفرت كل مستلزمات الإمتحان المتمثلة بالقاعات وإجراءات الوقاية من كورونا). مؤكدة إن (مجلس الكلية يشجب هذا التصرف غير المسؤول من قبل طلبة هذه المرحلة ، لعدم الدخول إلى قاعات الإمتحان ، برغم وجودهم في الكلية). وأشارت الوثيقة إلى إن (المجلس قرر بالإجماع بقاء الإمتحان ساري المفعول ، والطالب غير الممتحن ،تحسب له درجة الصفر ، ويسري هذا القرار على جميع المراحل خلال مدة الإمتحانات ، إن هكذا حالات مستقبلاً). وحققت وزارة التربية ، نسب إنجاز متقدمة ، بحسب تقرير الأداء الحكومي للنصف الثاني من عام 2020? في ظل مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع التربوي في المؤسسات كافة. وقال بيان أمس إن (الوزارة عملت على تكييف النظام التدريسي في العراق لجميع طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، مع تفعيل منصة نيوتن والبرامج التلفازية التعليمية، فضلاً عن تفعيل المنصات الاخرى الخاصة بالتعليم الإلكتروني ومنها منصتي العراق التعليمية والمتميزين باللغة الإنكليزية). وأشار إلى إن (التربية حرصت على تطوير عمل التلفزيون التربوي، عبر إدخال الأجهزة الحديثة في الدروس، ومنها افتتاح القناة التربوية الثانية الخاصة بالتعليم الابتدائي ، لعرض المناهج الدراسية لهذه الفئة بصورة مبسطة عن طريق أفلام الرسوم المتحركة). مبينا ان (هذه المدة شهدت ،أطلاق مشروع التلفزيون التربوي مدرستي ، بغية تحقيق العدالة العلمية وإيصال الدروس التعليمية عن طريق روابط بي. دي .اف إلى الطالب في جميع البلاد، أضافة إلى إجراء التدريبات للهيئات التدريسية على المناهج الحديثة والتأليف الجديد بواقع 2081 معلماً ومدرساً). وتابع إن (الوزارة أنجزت 25 مدرسة في المحافظات المختلفة، و55 مدرسة ضمن مشروع الهياكل الحديدية والكونكريتية، وفتح ثلاث مدارس أهلية تعتمد على المنهاج الدولي في التعليم). مؤكداً إن (التربية كانت قد أطلقت الدفعة التاسعة لبرنامج محو الأمية ، وتخريج أكثر من 47 ألف متقدم، بهدف نشر العلم والقضاء على ظاهرة الجهل في مناطق البلاد المختلفة، وكذلك جرى التوسع في برنامج التغذية المدرسية ليشمل 11 قضاءً جديداً، لِما له من أثر إيجابي في تحسين البنية الجسدية لدى الأطفال).