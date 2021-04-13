البنك المركزي يكشف تطورات جديدة بشأن سعر صرف الدولار

اكد البنك المركزي العراقي، الاثنين، ان سعر الصرف الجديد للدولار سيستمر لمدة طويلة، ولن يتم تغييرها قريبا، وربما سيتمر العمل بالسعر الجديد لعدة سنوات.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي العراقي احسان شمران في تصريح خاص انه “لن يتم تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال الاشهر القليلة المقبلة، ومن غير مستبعد ان يستمر العمل بسعر الصرف الجديد لعدة سنين مقبلة.

واضاف، انه ” لامساوىء من سعر الصرف الجديد وصندوق النقد الدولي كان قد وجه نصيحة للعراق لرفع سعر صرف ورقة المائة دولار الى 160 الف دينار على الاقل.

وواوضح، ان “السعر العادل لسعر صرف الدولار هي 2400 دينار للدولار الواحد”، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.