العراق يتخذ اجراءات بحق مغني في ‘عراق آيدول’ خرق القانون

استقدمت السلطات الأمنية، الاثنين، الفنان مصطفى سمير، على خلفية قيامه بإطلاق نار عشوائي قرب مبنى محافظة كركوك، مشيرة إلى ان المدعو اعلاه قدم اعتذارا وتعهد بعدم تكرار فعلته مستقبلا.

وقالت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في بيان اليوم، (12 نيسان 2201)، انه “بناء على ما نشر يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد نجوم برنامج المواهب الغنائية عراق آيدول، الفنان مصطفى سمير، بإطلاق النار قرب مبنى محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تم استقدام الفنان إلى مقر قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة حيث قدم المدعو اعلاه اعتذار إلى القوات الأمنية لكون ما قام به خرق واضح للقانون”.

وأضافت القيادة، أن “الفنان مصطفى سمير أكد عدم تكرار فعلته مستقبلا” مشيرة الى انه “تم عرض اوراقه على الجهات المختصة”.

A.A