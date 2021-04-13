الى أنظار السيد أمين بغداد المحترم

م / مشروع نهضة بغداد

السلام عليكم …

بالنظر لكون منطقة الكريعات الشهيرة في بغداد لعراقتها قد عانت من التهميش والإهمال طيلة عقود الحكم البعثيّ الطائفيّ الجائر بحيث صفّروا جميع الخدمات تجاهها وبشكلٍ مُتعمَّد وجائر وعلى كافة المستويات، وكذلك لسوء الخدمات بل وانعدامها فيها لو اطلعت عليها لولّيتَ منها فراراُ. بالرغم من محاولة بعض المخلصين من أبناء المنطقة لتقديم الخدمات لكن نحتاج إلى تشكيل لجنة من قبل أمانة بغداد للنظر بالواقع الحالي الذي تعاني منه منطقة الكريعات ،

لذا فإننا نستنفر فيكم الشهامة الوطنية والعدالة الشاملة في رعاية الأحياء البغدادية بحيث نرجو من سيادتكم ومن حرصكم الوطني بالموافقة على إدراج منطقة الكريعات ضمن مشروع نهضة بغداد لما تشكله هذه المنطقة من أهمية كبيرة نتيجة لموقعها المتميز والذي يشكل شبه جزيرة على الطرف الشمالي من بغداد الحبيبة، ولكن بالرغم من تلك الميزة إلا انها تعاني الكثير من الإهمال إلى درجة كبيرة والذي يذكرنا بالأيام السوداء التي عاشتها الكريعات في زمن المقبور صدام.

لذلك ومن باب إنصاف ألكريعات وأهلها الذين وقفوا ضد البعث المقبور وقدّموا كوكبة كبيرة من الشهداء الأبرار نتمنى عليكم بل ونستنفر في شهامتكم الهمّة والحرص على توزيع العدالة أسوةً ببقية المناطق البغدادية أن تأمروا بإدراج الكريعات ضمن المشروع أعلاه بعد أن علمنا بحقيقة عملكم الدوؤب والمخلص لخدمة بغداد والعراق.

تمنياتنا لكم بالتوفيق في عملكم من أجل العراق. سدّد الله خطاكم وبارك بجهودكم الخيّرة لتحقيق المصلحة العامة ومن الله التوفيق ….

جبر شلال الجبوري

صحفي / الكريعات