(بالفيديو) أمن كوردستان يطيح بشبكة إرهابية كانت تخطط لاستهداف أربيل

كشف مجلس أمن إقليم كوردستان، الأحد، عن الإطاحة بشبكة «إرهابية» وإحباط مخططاتها، ونشر اعترافات أعضاء الشبكة التابعة لداعش، حيث أنها كانت تستعد لتنفيذ «أعمال إرهابية» داخل العاصمة أربيل.
وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان: «ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كوردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي – حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث – والي الشمال/ كوردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، لشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين»، مشيراً أنه «تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة».
أضاف البيان، أنه «خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع (العبوات الناسفة) واستخدام (المسدسات المزودة بكواتم للصوت)، وخلصت التحقيقات إلى أن اثنين من أفراد الخلية لم يتمكنا من الدخول إلى كوردستان مباشرة في مطلع شباط 2021، فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية (تهريب) ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل».
ووفق الفيديو، فإن المعتقلين هم كل من: (ياسر علي أحمد نيروان ناصر المكنى أبو عمار) و(ماجد حسن صالح صايل المكنى علي) و(حسن علي عنيزان المكنى سعود) و(فراس حسن حمودي حسين) و(مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي).