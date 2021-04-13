(بالفيديو) أمن كوردستان يطيح بشبكة إرهابية كانت تخطط لاستهداف أربيل

كشف مجلس أمن إقليم كوردستان، الأحد، عن الإطاحة بشبكة «إرهابية» وإحباط مخططاتها، ونشر اعترافات أعضاء الشبكة التابعة لداعش، حيث أنها كانت تستعد لتنفيذ «أعمال إرهابية» داخل العاصمة أربيل.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان: «ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كوردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي – حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث – والي الشمال/ كوردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، لشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين»، مشيراً أنه «تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة».

أضاف البيان، أنه «خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع (العبوات الناسفة) واستخدام (المسدسات المزودة بكواتم للصوت)، وخلصت التحقيقات إلى أن اثنين من أفراد الخلية لم يتمكنا من الدخول إلى كوردستان مباشرة في مطلع شباط 2021، فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية (تهريب) ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل».

ووفق الفيديو، فإن المعتقلين هم كل من: (ياسر علي أحمد نيروان ناصر المكنى أبو عمار) و(ماجد حسن صالح صايل المكنى علي) و(حسن علي عنيزان المكنى سعود) و(فراس حسن حمودي حسين) و(مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي).