برلمانية كوردية: قريباً .. لجنة خاصة بآليات تطبيق اتفاق أربيل – بغداد

اجتمعت لجنة الثروات الطبيعية والصناعة في برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، مع وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع بغداد، حيث جرى بحث العديد من المسائل.

بالصدد، قالت گوليزار رشيد سندي، نائبة رئيس لجنة الثروات الطبيعية والصناعة في برلمان كوردستان لـ (باسنيوز): «اجتمعت لجنتنا اليوم مع وفد الحكومة المفاوض مع بغداد، وجرى بحث العديد من المسائل، حيث تم التأكيد على أن قانون الموازنة الذي تم إقراره لا يحل مشكلة النفط القائمة بين أربيل وبغداد، لكنه سيمهد الطريق لإيجاد حل بعد الانتخابات العراقية في إطار مشروع قانون النفط والغاز الطبيعي».

وأضافت «خلال الاجتماع تم التطرق إلى أن الحكومة العراقية ومن خلال اتفاقها مع حكومة الإقليم أقرت عقود بيع النفط التي أبرمتها كوردستان، ما سيمهد الطريق للتباحث بشكل مفصل حول هذه المسألة بعد الانتخابات، وكما أن الموضوع يمثل أهمية بالغة من ناحية أن الشركات النفطية ستضطر إلى شراء نفط كوردستان بأسعار أفضل نسبياً».

ولفتت النائبة الكوردية إلى أن «القانون يشمل موازنة العراق لعامين، لذا سعى وفد كوردستان جاهداً للتوصل إلى اتفاق بصدده، يضمن في حده الأدنى مستحقات البيشمركة والموظفين».

وبينت أنه «كان من الواضح لوفد كوردستان المفاوض أن الاتفاق بصدد الموازنة كان سياسياً وليس حسابياً، وأنه سيكون فاتحة مفاوضات أخرى مع بغداد».

وكشفت سندي، أن «لجنة خاصة ستتوجه قريباً إلى بغداد للتباحث حول آليات تنفيذ الاتفاق، بالتعاون والتنسيق بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان».

وأكدت البرلمانية الكوردية أنه «كان من الأفضل لإقليم كوردستان تسليم 250 ألف برميل من النفط لبغداد، لكن الأطراف الشيعية أصرت على تسليم أقيام النفط وفق السعر الذي تحدده شركة سومو، ووفد الإقليم وافق على هذا كي لا يبقي أية حجة لبغداد».

وأرجعت سندي نجاح اتفاق أربيل – بغداد إلى «وحدة الصف والموقف في البيت الكوردي وتلاحم الكتل الكوردستانية لتمرير الموازنة».