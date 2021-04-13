رئيس نادي الديوانية السابق في ذمة الله

الديوانـــية ـ حســــن ظاهر الخزاعي

ودعت الجماهير الرياضية في محافظة الديوانية الكابتن حمـــــــــيد نعمة الحمداني رئيس نادي الديوانية سابقاً ، الذي وافته المنية إثر معاناته من مضاعفات الجائحة كورونا ، وان الحمداني كان مثالاً رائعاً للرياضي الخلوق والمتواضع والملتزم والمتفاني لخدمة رياضة العراق عامةً والديوانية خاصةً حيث نال استحسان الجميع عندما مثل فرق نادية الام الديوانية في لعبة المصارعة كلاعب لامع ومدرب مثابر حصل على جوائز عديدة و لمواسم على المستوى المحلي والدولي وتخرج على يديه العديد من نجوم اللعبة الدوليين لاسيما عمل بجد ودؤوب في المجال الاداري لنادي الديوانية وبنجاح متميز ليعتلي بالي رئاسة نادي الديوانية لحقبة من الزمن وبفضله نال فريق كرة القدم بطاقة التأهل للدوري الممتاز للموسم (2017 ـ 2018).

يذكر انه كان مؤســــــــس لعبة الكابادي التي نالت شعبية واسعة مــــــــــؤخراً على المســـــتوى اــلمحلي والدولي ناهيك عن انه كان خير عون وداعم مستمر لضروب الرياضة المختلفة .

رحمك الله يا ابا خالد والهم ذويك ومحبيك الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .