في تهنئة رمضان .. نيجيرفان بارزاني يوجه دعوة للتلاحم ووحدة الصف

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، دعوة إلى التلاحم ووحدة الصف، في تهنئته بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الإقليم في تهنئته: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقدم تهانيّ الحارة إلی مسلمي كوردستان والعراق والعالم».

وأضاف «ٲسٲل الله تعالی أن يعيد هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركة وأن يتقبل صيام وأدعية وطاعة المسلمين، وأن يتخلص بلدنا والإنسانية والعالم من الأوبئة والأمراض».

وختم نيجيرفان بارزاني تهنئته بالقول: «أرجو أن تنجح في هذا الشهر الجهود والخطوات صوب التلاحم وتوحيد الصفوف، وأن نقضي بروح التسامح والتصالح والتعاون علی المشاكل والعراقيل وأن نحقق غداً أفضل لشعبنا».