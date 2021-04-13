قوة خاصة تتمكن من اعتقال محافظ بابل

افاد مصدر أمني الثلاثاء بأن قوة خاصة اعتقلت محافظ بابل حسن منديل السرياوي.

وقال المصدر (13 نيسان 2021)، ان “قوة أمنية خاصة من بغداد تمكنت من اعتقال محافظ بابل الحالي حسن منديل، بعد مطاردته ليومبن”.

وأفاد مصدر من داخل قيادة شرطة بابل، امس الاثنين، بمداهمة قوة مشتركة لمنزل محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، بعد صدور امر قضائي باعتقاله مع نجله سلام وصهره هشام، دون العثور عليه.

وقال المصدر ان “قوة مشتركة من قيادة شرطة بابل والأمن الوطني وسوات تداهم منزل محافظ بابل الحالي المطلوب للقضاء على قضية فساد تتعلق بقضية انشاء معمل مرطبات في الحي العسكري، تنفيذا لأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي“.

وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته انه “نتيجة عدم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة منذ أربعة عشر يوما بحق بعض المتهمين بقضية معمل المرطبات، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي قيادة شرطة بابل بالاشتراك مع الأمن الوطني وسوات في بابل بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق محافظ بابل الحالي حسن منديل ونجله سلام وصهره هشام فورا وقيادة الشرطة والأمن الوطني وسواتيستجيبون للأمر الصادر الآن”.

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