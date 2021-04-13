محلل سياسي: إيران سوف تبتلع العراق بالكامل في حال انسحاب القوات الأمريكية

أكد المحلل السياسي غانم العابد، اليوم الاثنين، أن إيران سوف تبتلع العراق بالكامل في حال انسحاب القوات الأمريكية منه، وأن ميليشياتها ستكون هي المتحكمة بجميع مقدرات البلاد دون وجود رادع أو خطوط حمراء تخشى تجاوزها.

وأوضح العابد أن «الكورد والسنة قد رفضوا بقوة قرار البرلمان الذي اتخذته الكتل التابعة للمحور الإيراني وميليشياتها بإخراج القوات الأمريكية، لكونهم يدركون تلك الحقيقة، واليوم حتى بعض الجهات الشيعية أصبحت تدرك تلك الحقيقة، وبدأت ترفض إخراج القوات الأمريكية».

غانم العابد

مبيناً بأن «القرار السياسي والأمني والاقتصادي العراقي سيكون بيد إيران بشكل مطلق، وسيكون العراق الحديقة الخلفية لإيران بمجرد خروج قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية».