مسرور بارزاني لتولر:ملتزمون بتطبيق قانون الموازنة وعلى بغداد الوفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان

ــ ماثيو تولر: الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي والبيشمركة في إطار التحالف الدولي

ــ كما أشاد بإصلاحات حكومة إقليم كوردستان وخصوصاً في وزارة البيشمركة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 ابريل/ نيسان ، سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وسلط السفير الأمريكي لدى العراق الضوء على الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل دعم الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة تهديدات داعش في إطار قوات التحالف الدولي.

كما أشاد السفير الأمريكي بالإصلاحات التي تجريها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة البيشمركة.

هذا وشكر رئيس الحكومة السفير الأمريكي على جهوده في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً التزام حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ قانون الموازنة، كذلك دعا الحكومة الاتحادية إلى القيام بواجباتها تجاه إقليم كوردستان في إطار قانون الموازنة العامة.