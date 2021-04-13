مسرور بارزاني مطمئناً شعب كوردستان: أحبطنا مخططا إرهابياً .. أنتم محميون

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية في الإقليم أحبطت مخططاً إرهابيا استهدف العاصمة أربيل، مطمئناً شعب كوردستان بأنهم محميون.

وقال رئيس الحكومة في بيان: «بعد عملية استمرت أشهراً عدة، نجحت قواتنا الأمنية في إحباط مخطط إرهابي كان إرهابيو داعش يعتزمون تنفيذه في أربيل، وذلك بتخطيط وتوجيه من داخل الأراضي السورية، وقد تم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية، ولا يزال أعضاؤها يخضعون للتحقيق».

وأضاف «خلصت تحقيقات وكالات استخباراتنا، إلى أن داعش وضع خططه في مخيم الهول، وهو أمر مثير للقلق، ويظهر أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني».

وتابع «وهنا أدعو حلفاءنا وشركائنا إلى التعامل بجدية مع مخاطر هذا التهديد على السلام والاستقرار في إقليم كوردستان وفي الخارج».

وقال مسرور بارزاني: «وإذ أطمئن شعب كوردستان والذين يقصدون الإقليم بأنهم سيكونون بحماية تامة، فإن أجهزتنا الأمنية تعمل باستمرار من أجل حماية شرائح وطبقات ومكونات كوردستان من الإرهاب والعنف».

وختم بالقول: «ولا يسعني إلا أن أثني على قواتنا الأمنية لعملها ونشاطها الدؤوب والفوري في التزامها وتفانيها، وهو الأمر الذي جعلنا نصبح من أكثر الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط».

وكشف مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة «إرهابية» وإحباط مخططاتها، ونشر اعترافات أعضاء الشبكة التابعة لداعش، حيث أنها كانت تستعد لتنفيذ «أعمال إرهابية» داخل العاصمة أربيل.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كوردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي – حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث – والي الشمال/ كوردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، لشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين»، مشيراً أنه «تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة».

أضاف البيان، أنه «خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع (العبوات الناسفة) واستخدام (المسدسات المزودة بكواتم للصوت)، وخلصت التحقيقات إلى أن اثنين من أفراد الخلية لم يتمكنا من الدخول إلى كوردستان مباشرة في مطلع شباط 2021، فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية (تهريب) ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل».

ووفق الفيديو، فإن المعتقلين هم كل من: (ياسر علي أحمد نيروان ناصر المكنى أبو عمار) و(ماجد حسن صالح صايل المكنى علي) و(حسن علي عنيزان المكنى سعود) و(فراس حسن حمودي حسين) و(مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي).