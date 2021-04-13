مسرور بارزاني مطمئناً شعب كوردستان: أحبطنا مخططا إرهابياً .. أنتم محميون

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية في الإقليم أحبطت مخططاً إرهابيا استهدف العاصمة أربيل، مطمئناً شعب كوردستان بأنهم محميون.
وقال رئيس الحكومة في بيان: «بعد عملية استمرت أشهراً عدة، نجحت قواتنا الأمنية في إحباط مخطط إرهابي كان إرهابيو داعش يعتزمون تنفيذه في أربيل، وذلك بتخطيط وتوجيه من داخل الأراضي السورية، وقد تم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية، ولا يزال أعضاؤها يخضعون للتحقيق».
وأضاف «خلصت تحقيقات وكالات استخباراتنا، إلى أن داعش وضع خططه في مخيم الهول، وهو أمر مثير للقلق، ويظهر أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني».
وتابع «وهنا أدعو حلفاءنا وشركائنا إلى التعامل بجدية مع مخاطر هذا التهديد على السلام والاستقرار في إقليم كوردستان وفي الخارج».
وقال مسرور بارزاني: «وإذ أطمئن شعب كوردستان والذين يقصدون الإقليم بأنهم سيكونون بحماية تامة، فإن أجهزتنا الأمنية تعمل باستمرار من أجل حماية شرائح وطبقات ومكونات كوردستان من الإرهاب والعنف».
وختم بالقول: «ولا يسعني إلا أن أثني على قواتنا الأمنية لعملها ونشاطها الدؤوب والفوري في التزامها وتفانيها، وهو الأمر الذي جعلنا نصبح من أكثر الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط».
وكشف مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة «إرهابية» وإحباط مخططاتها، ونشر اعترافات أعضاء الشبكة التابعة لداعش، حيث أنها كانت تستعد لتنفيذ «أعمال إرهابية» داخل العاصمة أربيل.
وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كوردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي – حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث – والي الشمال/ كوردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، لشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين»، مشيراً أنه «تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة».
أضاف البيان، أنه «خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع (العبوات الناسفة) واستخدام (المسدسات المزودة بكواتم للصوت)، وخلصت التحقيقات إلى أن اثنين من أفراد الخلية لم يتمكنا من الدخول إلى كوردستان مباشرة في مطلع شباط 2021، فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية (تهريب) ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل».
ووفق الفيديو، فإن المعتقلين هم كل من: (ياسر علي أحمد نيروان ناصر المكنى أبو عمار) و(ماجد حسن صالح صايل المكنى علي) و(حسن علي عنيزان المكنى سعود) و(فراس حسن حمودي حسين) و(مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي).