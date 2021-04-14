الدكتور حسن كاظم محمد أبوذيات متنوعه

تِدْري اْلمَالَه أَوَّل ماله تالي

أَكَرِرْ وَرْدَ أَعيد شَلون تالي؟

لَتْكون عْلَه تَل أَعلَه مْنَ تالي

يَمِّي اْگعِد سِوَه نْحِل القَضِيّه

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يِحْلَه اْلغَزَل حَتّه بَعَد حَجّه

ما أَقبَل عُذر ما رِيدْ حِجّه

صُبْحَت بَسْمِتِچ لِلخَلگ حَجَه*أصبحت ضروريه.

رِوَتْ عَطْشان مِن يْريد مَيّه

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حَلاةَ ْلِشَّعَر لَوْنَه عْلَه طَبْعَه

حَلاةِ لْبِلبِل يْغَرِّد عَ طَبْعَه

تِگْدَر لِلكِتَابْ تْعيد طَبْعَه

سِنِينِ اْلعُمُر تِثبِتْهَ اْلهَويّه

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لا تَيْأَس إذا صاَبَتَك عِلَّه

يِنْزِل طَير ثاني شْوفَه عَلّه

ما رِيدَ سْمَعَن كِلْمَةْ لَ عَلّه*معنى لربما.

تْوَكّل عَلَه أَلله وْصَفِّي نِيّه

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بَشَرْ يِگْدَرْ ينام وْيِنْسَه ظُلْمَه؟

وَلا جُوعان نَام بْلَيلَه ظَلْمَه

اْلطِفِلْ يِرْتاَح لو نام بْ ظِلْمّه*معنى بجنب أمه.

اْلبَشَرْ يَحتَاج تَرْعَاهُ اْلرَعِيّه

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سَلْ وَخْذِ لْجَواب وْبَعَد سَلّي

وَرِدْ رِيحِتَه طَيْبَه بِيه سِلِّي

لَذَكِّرني اْبَد عَنْ مَرَضْ سِلِّي

گِلِّي شْلُون صِحْتَكْ هَسّهْ هِيّه

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صِديچِ لْي يُضِرْني آنَه شِلْبي

دَومَه يَدّعِي آنَه بْن شَلْبي *معنى چلبي.

مُضِرْ،شَايِل خَشِم لَيَّهَ شِلَبّي*معنى ماذا يعطي.

لَيش أْ تْحَمَّلَه وَرَضَه بْأذيّه

وإلى اللقاء.