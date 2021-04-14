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أبوذيات متنوعه

الدكتور حسن كاظم محمد أبوذيات متنوعه

تِدْري اْلمَالَه أَوَّل ماله تالي
أَكَرِرْ وَرْدَ أَعيد شَلون تالي؟
لَتْكون عْلَه تَل أَعلَه مْنَ تالي
يَمِّي اْگعِد سِوَه نْحِل القَضِيّه

***
يِحْلَه اْلغَزَل حَتّه بَعَد حَجّه
ما أَقبَل عُذر ما رِيدْ حِجّه
صُبْحَت بَسْمِتِچ لِلخَلگ حَجَه*أصبحت ضروريه.
رِوَتْ عَطْشان مِن يْريد مَيّه
***
حَلاةَ ْلِشَّعَر لَوْنَه عْلَه طَبْعَه
حَلاةِ لْبِلبِل يْغَرِّد عَ طَبْعَه
تِگْدَر لِلكِتَابْ تْعيد طَبْعَه
سِنِينِ اْلعُمُر تِثبِتْهَ اْلهَويّه
***
لا تَيْأَس إذا صاَبَتَك عِلَّه
يِنْزِل طَير ثاني شْوفَه عَلّه
ما رِيدَ سْمَعَن كِلْمَةْ لَ عَلّه*معنى لربما.
تْوَكّل عَلَه أَلله وْصَفِّي نِيّه
***

بَشَرْ يِگْدَرْ ينام وْيِنْسَه ظُلْمَه؟
وَلا جُوعان نَام بْلَيلَه ظَلْمَه
اْلطِفِلْ يِرْتاَح لو نام بْ ظِلْمّه*معنى بجنب أمه.
اْلبَشَرْ يَحتَاج تَرْعَاهُ اْلرَعِيّه
***
سَلْ وَخْذِ لْجَواب وْبَعَد سَلّي
وَرِدْ رِيحِتَه طَيْبَه بِيه سِلِّي
لَذَكِّرني اْبَد عَنْ مَرَضْ سِلِّي
گِلِّي شْلُون صِحْتَكْ هَسّهْ هِيّه
***
صِديچِ لْي يُضِرْني آنَه شِلْبي
دَومَه يَدّعِي آنَه بْن شَلْبي *معنى چلبي.
مُضِرْ،شَايِل خَشِم لَيَّهَ شِلَبّي*معنى ماذا يعطي.
لَيش أْ تْحَمَّلَه وَرَضَه بْأذيّه
وإلى اللقاء.

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