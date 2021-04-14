الدكتور حسن كاظم محمد أبوذيات متنوعه
تِدْري اْلمَالَه أَوَّل ماله تالي
أَكَرِرْ وَرْدَ أَعيد شَلون تالي؟
لَتْكون عْلَه تَل أَعلَه مْنَ تالي
يَمِّي اْگعِد سِوَه نْحِل القَضِيّه
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يِحْلَه اْلغَزَل حَتّه بَعَد حَجّه
ما أَقبَل عُذر ما رِيدْ حِجّه
صُبْحَت بَسْمِتِچ لِلخَلگ حَجَه*أصبحت ضروريه.
رِوَتْ عَطْشان مِن يْريد مَيّه
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حَلاةَ ْلِشَّعَر لَوْنَه عْلَه طَبْعَه
حَلاةِ لْبِلبِل يْغَرِّد عَ طَبْعَه
تِگْدَر لِلكِتَابْ تْعيد طَبْعَه
سِنِينِ اْلعُمُر تِثبِتْهَ اْلهَويّه
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لا تَيْأَس إذا صاَبَتَك عِلَّه
يِنْزِل طَير ثاني شْوفَه عَلّه
ما رِيدَ سْمَعَن كِلْمَةْ لَ عَلّه*معنى لربما.
تْوَكّل عَلَه أَلله وْصَفِّي نِيّه
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بَشَرْ يِگْدَرْ ينام وْيِنْسَه ظُلْمَه؟
وَلا جُوعان نَام بْلَيلَه ظَلْمَه
اْلطِفِلْ يِرْتاَح لو نام بْ ظِلْمّه*معنى بجنب أمه.
اْلبَشَرْ يَحتَاج تَرْعَاهُ اْلرَعِيّه
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سَلْ وَخْذِ لْجَواب وْبَعَد سَلّي
وَرِدْ رِيحِتَه طَيْبَه بِيه سِلِّي
لَذَكِّرني اْبَد عَنْ مَرَضْ سِلِّي
گِلِّي شْلُون صِحْتَكْ هَسّهْ هِيّه
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صِديچِ لْي يُضِرْني آنَه شِلْبي
دَومَه يَدّعِي آنَه بْن شَلْبي *معنى چلبي.
مُضِرْ،شَايِل خَشِم لَيَّهَ شِلَبّي*معنى ماذا يعطي.
لَيش أْ تْحَمَّلَه وَرَضَه بْأذيّه
وإلى اللقاء.