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القنصلية الامريكية في أربيل تستذكر جريمة الأنفال بـ”حزن شديد”

استذكرت القنصلية الأمريكية في العاصمة أربيل ، حملات الأنفال التي نفذها النظام السابق وأزهقت أرواح آلاف من المواطنين الأبرياء في إقليم كوردستان ، وتصادف ذكراها الـ 33 ، اليوم الأربعاء 14 ابريل / نيسان .

وأدت عمليات الأنفال إلى تدمير أكثر من 5 آلاف قرية واستشهاد أكثر من 182 ألف من المدنيين الكورد الأبرياء، بينهم الآلاف من النساء والأطفال دفنوا أحياء في صحارى جنوب العراق في مقابر جماعية .

كما استخدمت في مراحل حملات الأنفال جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة السلاح الكيمياوي من الخردل والسيانيد وغاز الأعصاب والفوسفور.

وكتبت القنصلية في تغريدة على حسابها في تويتر “بحزن شديد نحيي اليوم ذكرى حملة الأنفال في مناطق گرميان وبضمنها كلار وجمجمال التي ارتكبها نظام صدام حسين الدكتاتوري ضد الشعب الكوردي”.

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