الكاظمي: نجحنا بزيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، نجحت في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار.

قال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء امس، تابعتها (المدى): إن “متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات”.

وأضاف الكاظمي: “جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات اخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد”. وتابع: “نجدد توجيهاتنا لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها”.

وأشار الكاظمي إلى أن “زيادة اسعار السلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار”. وزاد، “نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها”.

كما لفت إلى أن “وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح”.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار، مضيفاً: “نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف”.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي أعقب الجلسة إن “الكاظمي أوصى وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها”.

وأضاف ناظم، أن “وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء معلومات بشأن تصاعد أخذ اللقاحات المضادة لكورونا”، مبينا “تسلمنا أنواعا عدة من اللقاحات ولمسنا إقبالا لدى المواطنين على أخذها”.

وأكد “يجب ان نواجه الجائحة بمزيد من الانضباط في استعمال الكمامة والتباعد الجسدي وأخذ اللقاحات”.

بدوره، قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن “اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الحالي”.

وأضاف أن “الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 أيلول المقبل، وأن الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25”.

وقال درجال إن “مجلس الوزراء هنأ اتحاد ألعاب القوى لحصوله على المركز الأول ببطولة إيران الدولية”، مؤكدا “نسقنا مع وزارة الصحة لإقامة جدول خاص بإعطاء الرياضيين لقاح كورونا”.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير النقل ناصر الشبلي إن “ميناء الفاو مشروع اقتصادي مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته”، مضيفا أنه “سيكون قادراً على استقبال السفن الكبيرة”.

وأشار الى أن “عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة”، معتبرا أنه “يعدّ مشروعاً ستراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة”.

وأضاف أن “كلفة ميناء الفاو مليارين و625 مليون دولار بمدة إنجاز ثلاث سنوات وستة أشهر”.

ولفت الى أن “الشركة الكورية أنجزت كاسر الأمواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم”، مضيفا أن “كاسر الأمواج الغربي يعدّ الأطول في العالم ودخل موسوعة غينيس”.