الكشف عن تقسيم قاآني لمهام الميليشيات في العراق.. بينها تشكيل «ربع الله» في جميع المحافظات

كشف المحلل السياسي غانم العابد، اليوم الثلاثاء، عن تقسيم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لمهام الميليشيات في العراق خلال زيارته الأخيرة لبغداد، لتكون على ٣ جوانب.

وأوضح العابد أن «الجانب الأول هو أن فصائل محددة تتولى ملف تواجد القوات الأمريكية في العراق، والجانب الثاني أن فصائل أوكلت لها مهمة عدم تمرير الاتفاقيات مع دول الخليج العربي لكي تبقى إيران مهيمنة على العراق اقتصادياً».

غانم العابد

مضيفاً بأن «الملف الثالث وهو الأخطر، هو أن هذه الميليشيات قررت تشكيل جماعات (ربع الله) في جميع محافظات العراق، وسيكون دورها الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي وإسقاطه قبل حلول موعد الانتخابات».