النضال في سبيل الكلمة

أحمد رجب

دروس الحیاة :

بعد ان اقدم النظام الدكتاتوري على غلق جميع الابواب بوجه نشاط الادباء والكتاب التقدميين في كوردستان وبادر بكل الوسائل الى مكافحة الادب التقدمي الكوردي من جهة وتشجيع الفكر الشوفيني والتخلف من جهة اخرى ، توج عداءه بالشعب الكوردي ولغته بحل اتحاد الادباء الكورد في اواخر عام 1980، الاتحاد الذي ساهم بنشاط وحيوية في تطوير الادب والثقافة ولم يرضخ لمشيئة الفاشيست حيث ارادوه ان يتحول الى بوق من ابواق دعايتهم الرخيصة.

لقد واجه الكتاب والادباء الكورد هذا القرار بغصب واستنكار شديدين ويظهر انعكاس ذلك من بين ما يظهر في امرين : اولهما ان المنتمين من الكورد الى الاتحاد الذي اصطنعه النظام واعتبره اتحادا لجميع الادباء والكتاب في العراق لا يتجاوز عددهم اصابع اليدين، وثانيهما نشر نداء من قبل عدد من الادباء الپیشمهرگه الانصار في 3 كانون الاول 1980 الى كتاب وادباء الكورد اعلنوا فيه نبأ تأسيس { اللجنة التحضيرية لاتحاد ادباء كوردستان } كيما يكون استمرارا لنفس الاهداف النبيلة التي كان ينشدها ( اتحاد الادباء الكورد)، ويسجل مساهمة الادباء الكورد في الثورة الجديدة لشعبنا الكوردي خاصة والشعب العراقي عامة وقد جاء في النداء :

لم يبق امامنا سوى التصدي الحازم لهذا الواقع المؤلم العصيب وان ندافع باخلاص وامانة عن تلك العادات والتقاليدالتقدمية والروح الوثابة التي صانها ادبنا وثقافتنا طوال التاريخ الحديث، ويوضح النداء كون تأسيس الاتحاد جاء بهدف صيانة { ادب وفن امتنا التقدمييين } من التشويه ولتعميق خصائصهما القومية الاصيلة، وكذلك بهدف التصدي الحازم لسيل الادب والفن المتخلفين اللذين يبرران العنصرية والارهاب والاجرام ويريدان تثبيت اخلاق وتقاليد العصور المظلمة في كوردستان والعراق باسره ، وذلك كتفا لكتف مع سائر مثقفي شعبنا المخلصين.

وفي اعقاب ذلك عقدت اللجنة التحضيرية الملفة من : أحمد دلزار، محمد عباس ( حاجى ممو)، رفيق صابر، ههڤال كویستاني وابو بكر خشناو عددا من الاجتماعات ، وفي احد

اجتماعاتهم تقرر عقد اجتماع للهيأة التأسيسية الذي تقرر فيه تأسيس منظمة ادبية مستقلة لتضم جميع الكتاب في الجبل على اختلاف ايديولوجياتهم وتنظيماتهم الفكرية والحزبية وتم تسميتها باسم ( جمعية كتاب كوردستان) وقد حضر الاجتماع كل من : احمد دلزار، رفيق صابر، حسين بفرين، محمد رنجاو، عباس محمد حسین (حاجی ممو)، شهاب عثمان، هاشم كوچانی، ابو بكر خوشناو، فريد اسسرد، ناصر حفيد ، احمد رجب، ارسلان بايز وههڤال كویستانی وتقرر في الاجتماع ايضا اصدار مجلة دورية تكون لسان حال الاتحاد، وقد صدر العدد الاول منها في اذار عام 1980 باسم { پیروو ـ الثریا } ونشرت فيها الى جانب كلمة العدد : نداء اللجنة التحضيرية الموجه للكتاب ومواد عن شعر المقاومة ـ ابوبكر خوشناو، الادب والثورة ـ محمد رنجاو، لقاء مترجم للشاعر السوفيتي يفتشينكو ، عن النقد من الفارسية، مخاض الجياع للشاعر الشهيد جميل رنجبر ـ استشهد في اواخر عام 1980 وهو من الاتحاد الوطني الكوردستاني، اربع قصائد للشاعر رفيق صابر، اربع قصائد للشاعر ههڤال كویستاني، قصيدتان ـ مامة نالة، قصيدة عن الشهيد الشيوعي الفنان معتصم عبدالكريم ـ رحيم عزيز، قصيدتان للشاعر الايراني خسرو گلسورخی ـ ترجمة ابو ازاد، الجحيم ـ قصة بقلم فريد اسسرد ونشر قصتين احداهما مترجمة من العربية لزكريا تامر ترجمة كاكه باس والثانية للقاص الايراني الشهيد صمد بهرنكيٍ استشهد من قبل الشاه ومخابراته ساواك غرقا في نهر اراس ـ ترجمة أحمد رجب من الفارسية.

رغم ما اعترض اللجنة التحضيرية من مصاغب وعقبات فقد تمكنت من اعداد ( مشروع النظام الداخلي لاتحاد ادباء كوردستان ) ، وبعد تعطيل مجلة ( نوسه رى كورد ـ الكاتب الكوردي) على اثر الغاء (اتحاد الادباء الكورد) تم تبديل مجلة الثريا الى مجلة ( نوسه رى كوردستان ــ الكاتب الكوردستاني) وهي متطورة من حيث الشكل والمضمون . وتم تبديل اسم جمعية كتاب كوردستان الى : اتحاد ادباء كوردستان.

في صيف عام 1984 عقدنا اجتماعا للكتاب والصحفيين الانصار الپیشمهرگه في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في وشكه ناو الواقع بين خورنه وه زان واحمد آوا، وحضره من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاخوة : سيد فتح الله كاكه يى ـ العضو العامل في الفرع، ازاد قره داغي عضو اللجنة المركزية ومسؤول الفرع ، المربي التربوي والاديب الفنان فهمي كاكه يى ، والشاعر رزگار ( ويل) واحمد رجب من الحزب الشيوعي العراقي ، وقد تقرر تأسيس جمعية الكتاب والصحفيين والفنانين الديمقراطيين العراقيين ــ الانصار.

وتكونت هيأة الرئاسة من : عبدالله قره داغي ( فاضل) والاستاذ المربي والكاتب والفنان فهمي كاكةيى واحمد رجب وفي بداية عام 1985 اصدرنا مجلة الوثبة باللغتين الكوردية

والعربية وهي فصلية يصدرها فرع كركوك والسليمانية لرابطة الكتاب والصحفيين والفنانين الديموقراطيين العراقيين الانصار كما اصبح عبدالله قره داغي وفهمي كاكه يى وأحمد رجب في هيئة تحريرالمجلة.

14/4/2021

ملاحطة :

الاستفادة من كتاب : الايام التي كان الوطن للجميع ــ هه فال كويستاني.

ومن ارشيف الاستاذ التربوي الكاتب الفنان فهمي كاكه يي.