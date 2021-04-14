عالية نصيف تطالب وزارة الزراعة بتفسير منطقي لنفاد إجازات استيراد الطماطة في نفس لحظة الإعلان عن إطلاق الاستيراد

طالبت النائبة عالية نصيف وزارة الزراعة بتقديم تفسير منطقي لنفاد إجازات استيراد الطماطة في نفس لحظة الإعلان عن إطلاق الاستيراد، داعية رئيس الوزراء إلى التدخل وإلزام الوزارة بتطبيق العدالة والشفافية في منح إجازات الاستيراد .

وقالت في بيان اليوم :” أن هناك شكاوى من المستوردين للمحاصيل الزراعية حول انتهاء اجازات استيراد الطماطة بشكل مثير للريبة، إذ تم الإعلان عن إطلاق استيراد الطماطة يوم الخميس في الساعة الواحدة ظهراً، ولدى مراجعة المستوردين للوزارة في صباح الأحد تم إبلاغهم بأن إجازات الاستيراد قد نفدت، ومن حقنا أن نتساءل: خلال هذه المدة القصيرة من الخميس ظهراً والى الأحد صباحاً من الذي حصل على الإجازات؟ وهل هناك دوام في يومي الجمعة والسبت؟ “.

وبينت نصيف :” أن القصة لم تنتهِ إلى هنا، إذ اتصل شخص بالمؤسسة المشتكية وعرض عليهم شراء إجازة الاستيراد التي بحوزته لأنه لا يمتلك القدرة المالية على استيراد ألفي طن من الطماطة، فكيف ومتى حصل هذا الشخص على إجازة الاستيراد؟! علماً بأن هناك قلق من تكرار نفس السيناريو عندما يتم إطلاق استيراد الدجاج أيضاً “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء وطرح هذه التساؤلات على وزير الزراعة وإلزام الوزارة بالتعامل بعدالة وشفافية في إجازات الاستيراد وإنصاف المستوردين “.