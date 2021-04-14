في تهنئته برأس السنة الإيزيدية ..نيجيرفان بارزاني يؤكد استمرار جهود تحويل شنگال إلى محافظة

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، برأس السنة الإيزيدية، مؤكداً استمرار مساعي تحويل شنگال (سنجار) إلى محافظة.

وقال رئيس الإقليم في تهنئته: «أبارك رأس السنة الإيزيدية لجميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في كوردستان والعالم. وأبارك بشكل خاص لذوي ضحايا الإرهاب والذين لا زالوا يعيشون في المخيمات، راجياً أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمة في ظروف أفضل».

وأضاف «هذه السنة أيضاً يحل العيد بينما يعاني كوردستان والعالم كله من وباء كوفيد-19، وآمل أن يلتزم الجميع بالإجراءات الصحية والوقائية». وتابع «من المؤسف أنه وإلى جانب العيش في المخيمات، لا يزال مصير أكثر من ألفين من أخواتنا وإخواننا الإيزيديين المختطفين مجهولاً».

ومضى نيجيرفان بارزاني بالقول: «نجدد تأكيدنا لكل الإيزيديين بأننا سنواصل البحث للكشف عن مصائرهم حتى النهاية وطالما بقي هناك إيزيدي مختطف، نحن مستعدون ومستمرون في فعل كل ما يلزم لتحريرهم. وستستمر أيضاً جهودنا لإعادة إعمار مناطق الإيزيديين وتحويل شنگال إلى محافظة مع الحكومة الاتحادية العراقية .. مبارك رأس السنة عليكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير».