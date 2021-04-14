متحدث حكومة إقليم كوردستان: مزاعم استهداف مقر للموساد في الإقليم عارية عن الصحة

نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د.جوتيار عادل ، اليوم الأربعاء ، مزاعم عن “استهداف مقر للموساد” في الإقليم.

وقال د.عادل في بيان رسمي ، “تداول عدد من وسائل الإعلام في المنطقة خبراً عن استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية في إقليم كوردستان ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه “.

مضيفاً “ورداً على ما نُشر نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً، وإن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه “.

مردفاً “نعتقد أن الغاية من نشر تقارير مزعومة كهذه ، هي فقط استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية”.