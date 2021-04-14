مسرور بارزاني مهنئاً برأس السنة الإيزيدية: تنفيذ اتفاق شنگال عامل مهم لأمن واستقرار المنطقة

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 نيسان / أبريل 2021، الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، متمنياً أن يكون العام الجديد عاماً للسعادة والبركات، ومفتاحاً لنهاية المعاناة».

وأضاف «أنتهز هذه المناسبة، لأوكد للإيزيديين مجدداً بأن حكومة إقليم كوردستان تدعم مطالبكم العادلة وبقوة، وهي تبذل قصارى جهدها لخدمتكم على نحو أفضل، كما تعمل على عودة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار مناطقهم بمساعدة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي».

وختم مسرور بارزاني بالقول: «ومن دون أدنى شك، فإن تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار)، الذي تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخروج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المدينة، عامل مهم من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة».