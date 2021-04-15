أشياء من هذا القبيل : من بين جميع النساء حب أمك وحده يدوم !

بقلم مهدي قاسم

كالعادة يجيء ويذهب فصل تعليف وتسمين

فمتى يأتي زمن إيمان صادق و أصيل ؟

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لا تنقصنا كثرة الشعر أبدا

إنما ما ينقصنا هو جودة استثنائية و نوعية مدهشة فقط

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كل هذه الجحافل المجولقة من خيرين مزعومين

فمن أين يأتي إذن

كل هؤلاء الأشرار والشريرين ؟

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كلما ذبل جمال خارجي وبهت متغضنا

تزدهر شجرة الروح ــ إذا كانت أصيلة ونبيلة ــ بسخاء واكتناز .

كأغصان خضراء دوما

صيفا و شتاء و في كل فصول و عصور.

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حب جميع النساء لك سيزول ذات يوم

ما عدا حب امك لك يبقى أبديا ويدوم

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ثمة أوغاد قد يسيئون إليك

ويظلمونك ليجعلوك على شاكلتهم

فكن حذرا ونبيها و مستنفرا دائما

لكي لا تنتهي على شاكلتهم !..