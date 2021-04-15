أشياء من هذا القبيل : من بين جميع النساء حب أمك وحده يدوم !
بقلم مهدي قاسم
كالعادة يجيء ويذهب فصل تعليف وتسمين
فمتى يأتي زمن إيمان صادق و أصيل ؟
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لا تنقصنا كثرة الشعر أبدا
إنما ما ينقصنا هو جودة استثنائية و نوعية مدهشة فقط
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كل هذه الجحافل المجولقة من خيرين مزعومين
فمن أين يأتي إذن
كل هؤلاء الأشرار والشريرين ؟
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كلما ذبل جمال خارجي وبهت متغضنا
تزدهر شجرة الروح ــ إذا كانت أصيلة ونبيلة ــ بسخاء واكتناز .
كأغصان خضراء دوما
صيفا و شتاء و في كل فصول و عصور.
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حب جميع النساء لك سيزول ذات يوم
ما عدا حب امك لك يبقى أبديا ويدوم
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ثمة أوغاد قد يسيئون إليك
ويظلمونك ليجعلوك على شاكلتهم
فكن حذرا ونبيها و مستنفرا دائما
لكي لا تنتهي على شاكلتهم !..