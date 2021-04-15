اعتقال متهمين وضبط أعتدة

ألقت القوات الامنية، أمس الأربعاء، القبض على عدد من المتهمين وضبطت أعتدة وأسلحة في بغداد وميسان ونينوى وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن “قوة من قيادة عمليات بغداد شرعت بواجب تفتيش في عدة مناطق من بغداد ضمن قاطع مسؤوليتها، حيث ألقت القبض على (7) متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 إطلاقة وصاروخ كاتيوشا و(10) مسدسات وعتاد متنوع 429 اطلاقة وجهاز موتوريلا”.

ووفقاً لبيان ثان للخلية فأن “قوة من قيادة عمليات سومر نفذت واجب تفتيش في قضاء سوق الشيوخ – قضاء المجر الكبير – قلعة صالح حيث ألقت القبض على 5 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

كما شرعت قوة من قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش في منطقة كرن الشيطان وعثرت على حزام ناسف جاهز للتفجير ورمانتين يدويتين ودرع عسكري ضد الرصاص وقداحتي تفجير وعتاد رشاشة bkc عدد 250 إطلاقة وتمت المعالجة ميدانياً، بحسب البيان.