اعتقال مهرب محاصيل مستوردة

أعلنت الشؤون الداخلية والأمن في نينوى، أمس الأربعاء، إلقاء القبض على أحد الأشخاص يقوم بتهريب المحاصيل الزراعية المستوردة بواسطة صهريج نقل المنتجات النفطية، وذكر بيان للشؤون أن “مفارز الشؤون الداخلية في نينوى تمكنت ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل دورنا الرقابي والميداني لمفارزنا المنتشرة داخل السيطرات في المحافظة ولحصول الاشتباه والشك بسيارة حمل كبيرة (صهريج نفط) نوع مرسيدس بعد تفتيشها لوحظ وجود قطع مخفي وباب سري تحت المقطورة”، وأضاف البيان أنه “تم العثور على محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد وزنها ١٠ أطنان”، مؤكدا “تنظيم محضر ضبط بالمواد والقبض على سائق العجلة المدعو(ع.م.أ) دونت أقواله واعترف إدخال المواد الممنوعة من الاستيراد الى المحافظة من إقليم كردستان”.