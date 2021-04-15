الخارجية الأمريكية: ندين أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في العراق

أدانت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أعمال وممارسات إيران التي وصفتها بـ «المزعزعة للاستقرار» في العراق.

جاء ذلك تعليقاً على الهجمات التي تعرض لها معسكر بعشيقة في نينوى ومطار أربيل الدولي، ليلة أمس.

دائرة الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية قالت في بيان: «تعازينا لأسرة الجندي التركي المقتول ونتمنى الشفاء العاجل للشابة العراقية المصابة في هجوم الميليشيات المدعومة من إيران في نينوى أمس».

أضاف البيان «ندين أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في العراق والتي لها عواقب مميتة على الشعب العراقي وجيرانه».

وكانت وزارة داخلية إقليم كوردستان قد أعلنت ليلة أمس الأربعاء، استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (TNT) شديدة الانفجار.

هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد طالبت الأربعاء، العراق بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بأنها قد تضطر إلى حماية نفسها بنفسها.

وقال القنصل الأميركي في أربيل روبرت وولر، في تصريح صحفي، طالعته (باسنيوز): «إذا لم يتول العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا».

وأضاف وولر، أن «الحشد الشعبي خطر على العراق»، مبينا أن جماعات مسلحة تابعةلإيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية.