العمليات المشتركة: مصرون على تأمين الأوضاع خلال شهر رمضان

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأربعاء، إصرارها على تأمين الأوضاع في شهر رمضان، مشيرة إلى وجود نشاطات استخبارية على أغلب القواطع العسكرية للمحافظات كافة.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح إلى (المدى) إن “نشاطاتنا الحالية التي نعتمد عليها في تأمين شهر رمضان تركز عل الاستباقية والنوعية وتكثيف الجهد الأمني والاستخباري”. وأضاف الخفاجي، أن “كل مناسبة تمر بالعراق تسبقها القيام بعمليات استباقية في مناطق مختلفة، وما نعمل عليه حالياً ملاحقة التنظيمات الإرهابية لجعل شهر رمضان آمنا”.

وأشار، إلى أن “أغلب القواطع الأمنية تشهد عمليات عسكرية وأمنية، سواء بغداد أو كربلاء أو الانبار أو البصرة أو كركوك، او صلاح الدين، أو ديالى”.

وأوضح الخفاجي، أن “المعلومات التي تمتلكها قواتنا المسلحة عن تحركات الإرهابيين والجماعات المسلحة دقيقة جداً نستطيع من خلالها تأمين خطة باتجاه الهدف الصحيح، وإيقافه عن القيام بأي هجوم”. وبين، أن “الشهرين الماضيين شهدا قتل عتاة المجرمين والقينا القبض على البعض منهم، ودمرنا مضافاتهم ومخططاتهم، وهذا كله يأتي ضمن إصرارنا على استقرار الأوضاع الأمنية خلال رمضان”. ونوه، إلى “مواجهة جميع العوامل التي أراد تنظيم داعش استغلالها لتنفيذ مخططاته، مثل الجريمة المنظمة، وظاهرة السلاح المنفلت، والأزمة الصحية، والمخدرات”.

وانتهى الخفاجي، إلى أن “التحالف الدولي يزود قواتنا دائماً بمعلومات أمنية وحصيلة استطلاعه، كما أنه يشن ضربات جوية موفقة، وهناك عمل مشترك في المجال الاستخباري والأمني”.

الى ذلك، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب، أمس الأربعاء، مخططاً لداعش، لاستهداف المواطنين في أحد أسواق محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب مُخططاً إرهابياً لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في أحد أسواق مُحافظة ديالى”.

وأضاف، “حيث تم القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ العملية الإرهابية”.