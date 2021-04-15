الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري في استهداف أربيل وبعشيقة

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري حول تعرض أربيل وبعشيقة لقصف صاروخي.

وقال الناطق باسمه اللواء يحيى رسول في بيان ، ان الكاظمي “أكد ان أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها ، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن”.

وأضاف الكاظمي بحسب مانقل رسول ” في الوقت الذي يسطر فيه أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي”.

وكان مطار أربيل الدولي ومحيطه تعرض الى هجوم صاروخي، مساء أمس الأربعاء.