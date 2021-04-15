تدخلات جديدة من البنك المركزي بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار

اعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، عن مساع للبنك المركزي من اجل استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (15 نيسان 2021)، إن “البنك المركزي يعمل على تلبية الطلب المرغوب من العملة الاجنبية من جانب قوى السوق عبر نافذة عمليات السياسة النقدية أو ما يسمى بالمزاد ذلك لاغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص وكذلك توفير مستوى آمن من الدولار النقدي”.

واوضح، ان “دفع البنك المركزي باتجاه سعر الصرف الثابت بكل وضوح وشفافية وقدرة، بأدوات العرض بما يؤدي الى استقرار مستويات الاسعار وثبات التوقعات السعرية وارتفاع درجة اليقين في النظر الى مستويات الاستقرار السعري وانخفاض مخاطر المعاملات لدى صناع السوق والمتعاملين فيه”.

وتابع، أن “السياسة النقدية للبنك المركزي تسعى لبلوغ غاياتها وتحقيق اهدافها بموجب قانونه النافذ وأدواته الكمية والسعرية الرامية الى استقرار القوة الشرائية للدينار”.