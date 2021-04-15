رئاسة إقليم كوردستان تدين استهداف أربيل وبعشيقة: يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، الخميس، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي ومعسكر بعشيقة، مؤكدة أن تكرار هذه الهجمات يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لمواجهة الفصائل التي تقف وراءها.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان: «ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الليلة مطار أربيل الدولي وموقعاً للقوات التركية في بعشيقة»، وأضافت «هذا التطاول على أمن واستقرار الإقليم ليس له أي مبرر وسيؤدي إلى تعقيد الأوضاع في العراق، وهي بالضد تماماً من مصالح البلد».

وأكد البيان، أن «تكرار هذه الهجمات يستدعى وقفة جادة من قبل المجتمع الدولى ويفرض على إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بمساندة من التحالف الدولي، أن يعززوا التنسيق والتعاون بينهم لمواجهة تلك الفصائل والفئات التي تقف وراء هذه الهجمات، ولوضع حد نهائي لها ليستتب الأمن والأمان فى عموم العراق».