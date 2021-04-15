رحيل الدكتور محمد رضا ابراهيم خسارة كبيرة للرياضة العراقية

ا . د . قاسم المندلاوي

توفي الدكتور محمد رضا ابراهيم رحمه الله قبل ساعات في احدى مستشفيات الاردن بسبب اصابتة بوباء كورونا وهواكبر خسارة للرياضة العراقية وخاصة العاب القوى وخسارة كبيرة لنا نحن الذين كنا زملائه في الكلية وبالذات كونه من احب الاساتذة المقربين لقلبي ، عملنا سوية ولسنوات في كلية التربية الرياضية ” كلية الام ” جامعة بغداد في تدريس العاب القوى للطلبة الدراسات الاولية وكذلك في تدريس مادة علم التدريب الرياضي لطلبة الدراسات العليا ” الماجستير و الدكتوراه ” فضلا عن تدريب ابطال الكلية بالعاب القوى وكذلك عملنا سوية في تاليف كتابين منهجيين عن العاب القوى ” كتاب منهجي لطلبة كليات التربية الرياضية في العراق وكتاب اخر لطلبة معاهد المعلمين – وزارة التربية ” وكان رحمه الله يتمتع بشخصية رياضية محبوبة لدى جميع التدريسين والطلبة والرياضين والابطال وكان عالما و مصدرا اساسيا في علوم العاب القوى ليس فقط على مستوى كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد فحسب بل على مستوى عموم العراق . ولد رحمة الله في الكاظمية عام 1941 واكمل دراسته الابتدائية 1955 والمتوسطة والثانوية 1960 في مدارسها ، وفي عام 1967 اكمل الدراسة الجامعية بكلية التربية الرياضية ببغداد و بدرجة جيد جدا وعين معيدا في الكلية وفي عام 1982 حصل على شهادة الماجستير في التربية الرياضية من جامعة انديانا – بامريكا ، وفي عام 1986 حصل على شهادة الدكتوراه ايضا من امريكا ” بجامعة سيراكيوز – نيويورك ” وعين مدرسا في كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد وفي عام 1989 حصل على لقب استاذ مساعد وفي عام 1995 حصل على لقب استاذ ، وكان رحمة الله من الاساتذة المتميزين في الكلية ، كان يدرس مادة العاب القوى خلال الفترة ” 1967 – 1999 ” و قام ايضا بتدريس مادة علم التدريب لطلبة الدكتوراه و الاشراف على رسائلهم ” الماجستير و الدكتوراه ” و له عدد من الكتب والابحاث المتخصصة بالعاب القوى وعلم التدريب الرياضي ومشاركات دولية في المؤتمرات العلمية الرياضية والاولمبية في اثينا – اليونان عام 1971 و في الولايات المتحدة الامريكية 1980 في جامعة انديانا وغيرها … اما بالنسبة لحياته الرياضية : ففي عام 1963 – 1970 مثل منتخب العراق وجامعة بغداد في الكرة الطائرة محليا ودوليا وفي عام 1964 – 1966 مثل العراق وجامعة بغداد في كرة السلة محليا ودوليا ، في عام 1963 – 1972 مثل العراق وجامعة بغداد في ركض الحواجز 110 م محليا ودوليا ، وخلال 1963 – 1967 حصل على بطولة جامعة بغداد في ركض 110 م حواجز و في الوثب العالي و رمي الجله ” قذف الثقل ” وفي عام 1964 – 1972 حصل على بطولة العراق في سباق 110 م حواجز وفي عام 1964 فاز بالمركز الاول في ركض 110 م حواجز في اللقاء الدولي بين ايران والعراق و في عام 1965 حصل على المركز الثاني في ركض 110 م حواجز في اللقاء الدولي بين العراق وتركيا وفي نفس العام المذكور اعلاه ” 1965 ” حصل على الميدالية الفضية في الدورة العربية الرابعة في القاهرة وفي عام 1966 حصل على المركز الاول في لقاء الاخوي بين ” العراق – الكويت ” وفي عام 1971 حصل على المركز السابع في سباق 60 م حواجز في بطولة الجامعات العالمية للملاعب المغلقة والتي اجريت في العاصمة البلغارية – صوفيا .. اما بالنسبة لاشرافه على تدريب ابطال العراق والمشاركات الدولية والاسيوية كان رحمة الله يعتبر من المدربين الطراز الاول بالعاب القوى عراقيا وعربيا و آسيويا ، ففي عام 1974 حصل على لقب واحد من احسن اربعة مدربين في العاب القوى في الدورة اسيا – طهران ، وفي هذه الدورة فازالابطال الذين اشرف عليهم بذهبية 400 م حواجز و برونزية في سباق 110 م حواجز وفي عام 1978 اشرف على الابطال العراق الفائزين بالذهبية والبرونزية في سباق 400 م في الدورة الاسيوية – بانكوك – تايلند وفي عام 1986 اشرف على تدريب بطل العرب الذي فاز بالذهبية في سباق 110م حواجز في البطولة العربية بالعاب القوى والتي اقيمت في الجزائر ، كما انه اشرف على تدريب المنتخب النسوي بالعاب القوى لجامعة بغداد والعراق خلال 1970 – 1979 ولا ننسى اشرافة على تدريب اللياقة الدنية لمنتخب العراق بكرة القدم . .