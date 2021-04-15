في الذكرى الـ 33 للجريمة .. السفارة الكندية : ضحايا “الانفال” الـ 182 ألفاً سيبقون في الذاكرة

استذكرت السفارة الكندية ، اليوم الأربعاء ، جريمة الانفال في ذكراها الـ 33 ، قائلة ان ضحاياها الـ 182 ألفاً سيبقون في الذاكرة .

السفارة قالت في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك باللغات الإنكليزية والعربية والكوردية ، : ” في الذكرى ٣٣ لحملة الأنفال ، تواصل كندا الدعوة للتعايش السلمي في جميع أنحاء العراق والمنطقة”.

وأضافت ” الضحايا ١٨٢،٠٠٠ سوف نتذكرهم دائماً “.

وأدت عمليات الأنفال التي شنها النظام العراقي السابق على عدة مراحل عام 1988 ، إلى تدمير أكثر من 5 آلاف قرية واستشهاد أكثر من 182 ألف من المدنيين الكورد الأبرياء، بينهم الآلاف من النساء والأطفال دفنوا أحياء في صحارى جنوب العراق في مقابر جماعية.

كما استخدمت في مراحل حملات الأنفال جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة السلاح الكيمياوي من الخردل والسيانيد وغاز الأعصاب والفوسفور.