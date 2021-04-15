كلوب عن فرص محمد صلاح المهدرة أمام ريال مدريد: كان يسجلها وهو مغمض العينين!

تحدث مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب عن الفرص التي أهدرها محمد صلاح خلال مواجهة ريـال مدريد، مساء امس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين في إياب ربع النهائي، حيث تعادلا سلبيًا.

وخرج ليفربول بتلك النتيجة من البطولة، حيث خسر مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة العديد من الفرص المهدرة من قِبل صلاح.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “افتقادنا للمسات الأخيرة للهجمات، وهذا ما يحدث لنا هذا الموسم، علينا انتهاز تلك الفرص”.

وأضاف: “نعرف عدد المرات التي ينهي فيها محمد صلاح تلك الهجمات وهو مغلق العينين، كان ينهيها بسهولة، لم يفعل هذا اليوم”.

واختتم: “محمد صلاح الليلة لم يكن هكذا، لم يكن الأمر على ما يرام تمامًا معه، وهكذا مع فيرمينو”.