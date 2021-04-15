كيف يُحوًل فم الحوت الازرق الى مقهى ؟ (*) د. رضا العطار

يمتلك هذا الحوت اكبر تجويف للفم على الاطلاق، انه بعرض ثلاثة امتار وبعمق خمسة، اي ان حجم التجويف يعادل خمسة عشر مترا مكعبا، يستطيع هذا التجويف ان يكون مكانا كافيا ومرموقا لأنشاء مقهى، تحوي على بضع كراسي لتناول المشروبات،

بعد ان يُرفع فك الحوت العلوي بواسطة اعمدة طويلة، ويعالج النسيج الداخلي لغشاء الفم بمواد كيميائية معينة.

كان النرويجيون الاوائل هم اول من ابتكر هذه الفكرة. انها فرصة ذهبية، لأشباع شهوة السائح الغربي، المتهالك ابدا وراء المفاجئة والى ما هو جديد، بدفع المبلغ الباهض في زهو وسرور.

كانت الحروب بين البشر عبارة عن فترات راحة وآمان بالنسبة للحيتان، فخلال الحرب الاهلية الامريكية هاجم القائد الحليف (جيمس وادل) وهو عضو لجنة السلام الاخضر لمناصرة الحيتان، اسطول صيد الحيتان واسر واحرق السفن من داكار الى استراليا والمنطقة القطبية الشمالية. وكانت سفينته التي صُنعت في بريطانيا تتمتع بقوة بخارية اضافية تمكنه من التغلب على سفن صيادي الحيتان، بطيئة الحركة، ومما يُشهد له انه لم يقتل رجلا واحدا في اثناء انجازاته بل كان يسعى بايصال طاقم السفن الامريكية بامان الى اقرب ميناء. هكذا تمكن الحلفاء المهاجمون، انصار الحوت، من تدمير 40 سفينة لصيد الحيتان، كما قاموا باغراق 40 سفينة اخرى لاغلاق مواني في الجنوب.

لكن رغم ذلك لم تتعاف صناعة صيد الحيتان الامريكي من هذا ابدا. ومع خسارة الكثير من السفن فقد كان امام المالكين فرصة كافية لتحديث اسطولهم بعد انتهاء الحرب.

عندما يحتاج الحوت ان يتنفس، يرتفع نحو سطح الماء، فتخرج فتحاته التنفسية الكائنة في اعلى الراس و يقذف الحيوان بالماء في الجو عاليا حتى يصل ارتفاعه تسعة امتار، دون ان ينكشف جسمه الا جزء يسير منه، اما زفراتها هذه فانها كثيفة هائلة الحجم، طويلة ومستدقة، تحمل رؤيتها اكثر وضوحا من قبل صيادي الحيتان.

ولرئتي الحوت قدرة عالية لاستيعاب الهواء، فيستطيع ان يستنشق 5000 لتر مكعب او ما يعادل غرفة كبيرة مليئة بالهواء قبل ان يغطس.

وبهذه الصورة يتم الامساك باضخم حيوان على الكرة الارضية، بكفي ان نتصور الحجم الهائل لهذا الكائن الحي لو علمنا ان اوعيتها الدموية هي على سعة لدرجة بحيث تسمح لسمكة سلمون كاملة النمو ان تسبح خلالها.

لقد جعل الحوت من حجم جسمه الهائل في المحيط يشكل نقطة جذب لأطماع وطموحات البشر، فهذا الحيوان وحده يهيئ وليمة باذخة لسكان قرية كبيرة بكاملها، ويشجع على التجارة بين الشعوب، ويمكًن الصيادين من مضاعفة غنائمهم.

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وفي مجال التعاون والرعاية الامومية في مملكة الحيتان، فنراها متجسدة في اناثها. حيث انها تجبر صغارها على الصعود الى سطح الماء بسبب قدرة رئتها المحدودة. والاناث تعيش في جماعات مما يمكنها من مخالطة صغار غيرها. وخلال الغطسات الطويلة التي تقوم بها الامهات في بحثها عن اسماك الاعماق، تتناوب بقية الاناث العناية في ارضاع الصغار، وهنا يقوم الذكور بمهمة الحراسة، متيقظة للحيوانات المفترسة الاخرى مثل اسماك القرش او الحيتان القاتلة. والحيتان معروفة بين الثديات البحرية بأحاسيس الحنان تجاه صغارها والتقمص الوجداني والعاطفي.

اما في الدائرة القطبية الشمالية، حيث يكسو الجليد سطح المحيط المتجمد، يكون الحوت المقوس الراس مجهزا بطبقة عازلة من الدهن، يصل سمكها الى 50 سم يكفي ليندفع الحوت خلال الجليد الصلب، وهو بين اطول الحيوانات عمرا. يعيش اكثر من مئة سنة. و يعتبر الحوت الازرق اضخم حيوان على وجه الارض، يصل طوله الى 33 مترا، ويزن عن ما لا يقل عن 180 طنا.

* مقتبس من كتاب الحوت، التاريخ الطبيعي والثقافي، تاليف جوردمان، ترجمة ايزميندا حميداني ط 1 2013 هيئة ابو ظبي للتراث والثقافة و(الكلمة).