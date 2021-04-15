مودريتش عن إمكانية انتقال مبابي لـ ريال مدريد: العظماء مُرحب بهم دائمًا

فتح الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريـال مدريد، الباب إمام إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للنادي الملكي، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

مبابي ارتبط بإمكانية الانتقال إلى النادي الملكي، حيث زعمت تقارير صحفية أنه لا يريد تجديد تعاقده ويرغب في الانتقال إلى اللوس بلانكوس.

وقال مودريتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول في دوري الأبطال: “مبابي؟ لا أعرف ماذا أقول؟، هُناك الكثير من الأخبار عن وجود لاعبين يأتون أو يذهبون”.

وأضاف: “لا يُمكنني الخوض في ذلك، هُناك الكثير من الأخبار عن وجود لاعبين يأتون أو سيرحلون، لا يُمكنني الخوض في ذلك، إنه لاعب رائع، لقد أظهر ذلك، العظماء مُرحب بهم دائمًا في ريـال مدريد، دعونا نرى ما سيحدث العام المُقبل”.

وعن فوز فلورنتينو بيريز برئاسة ريـال مدريد مرة أخرى: “أولًا، أود أنّ أهنئه مرة أخرى، من المؤكد أنه يريد بناء فريق رائع مرة أخرى، على الرغم من أننا نمتلكه بالفعل”.

وأكمل: “الرئيس فعل أشياء عظيمة لـ ريـال مدريد، وسيواصل القيام بذلك”.

وبسؤاله “هل هذا أفضل موسم لديك؟”، أجاب: “لا أعرف، أنا لن أدخل في هذا الأمر، سعيد جدًا بأدائي وبمستوى لعبي، والأشياء التي أقوم بها”.

وأتم تصريحاته قائلًا: “سعيد لأنني أساعد ريـال مدريد، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، لا بد لي من الاستمرار على هذا المنوال حتى نهاية الموسم”.