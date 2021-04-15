هدرٌ واستحواذٌ على المال العام في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس، ضبط مُوظَّفينِ اثنينِ في مجمع حبوب بيجي في محافظة صلاح الدين؛ لتعمُّدهما إهدار المال العام.

وقالت الهيئة في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أن ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين التي انتقلت إلى مجمع حبوب بيجي قامت بضبط المُتَّهمين اللذينِ يعملان بصفة (فاحص مختبر)؛ لثبوت قيامهما بهدر المال العام”.

وأوضحت أنهما “قاما بتصنيف كمية (3,000) آلاف طنٍّ من مادة الحنطة المُتسلَّمة للموسم الزراعيِّ 2020، باعتبارها درجة أولى، في حين إن الفحوصات المختبريَّة أشارت إلى وجود تفحُّم فيها”.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، “تمكَّنت ملاكات المكتب التي انتقلت الى المصرف الزراعيِّ – فرع تكريت من ضبط أصل صكٍّ مصروفٍ نقداً من حساب شركة ما بين النهرين العامَّة إلى معمل الذرة الصفراء في صلاح الدين؛ لغرض حفر بئرٍ ارتوازيٍّ، دون أن يتمَّ تنفيذ المشروع على أرض الواقع، على الرغم من صرف المبالغ المُخصَّصة له منذ عام 2018”، وفق البيان.