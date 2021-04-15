وزير الصحة يوضح آلية الدوام الحضوري في المدارس والجامعات

اوضح وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الخميس، آلية الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، للفصل الدراسي الثاني.

وقال التميمي، في حديث صحفيإن “آلية دوام الفصل الدراسي الثاني يعتمد بالدرجة الأساس على المقترحات المقدمة من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي إلى وزارة الصحة ومدى إمكانياتها في وضع الآليات اللازمة للدوام خلال الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن لقرارات التي تصدر من قبل اللجنة العليا الصحة والسلامة الوطنية”.

وأضاف أن “آلية الدوام ستعتمد أيضا على الموقف الوبائي الذي يسجل من قبل وزارة الصحة بعدد الإصابات”.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية علقت الدوام الحضوري لطلبة الكليات والجامعات والمدارس، في الأشهر الاخيرة من الفصل الدراسي الاول، بيد أن الطلبة أدّوا الامتحانات حضوريا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس الأول الثلاثاء، استمرار التعليم “المدمج” في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات كافة. انتهى 25ن