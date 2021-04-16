الاوراق المالية: اكثر من مليار دينار حجم التداول المالي

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، في ختام جلساته للأسبوع الحالي من يوم الخميس، عن تداوله أكثر من مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار و200 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 33 شركة من أصل 103 شركة مدرجة في السوق”، مبينا أنه “لم يتم تداول أسهم 49 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر إيقاف تداول الاسهم 19 شركة لعد تقديم الإفصاح”.

واضاف ان “عدد الأسهم المتداولة بلغ مليار و200 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و231 مليون دينار من خلال تنفيذ 576 صفقة”، مشيرا الى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 588.95 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.66% عن إغلاقه في الجلسة السابقة”.

واشار الى ان “أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 323 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 467 مليون دينار من خلال تنفيذ 85 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 12 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 24 مليون دينار من خلال تنفيذ 17 صفقة”.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.