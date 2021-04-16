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التجارة تستعد لتسليم حصة رمضان للمواطنين

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، تأمين حصة شهر رمضان من مفردات البطاقة التموينية والطحين الصفر.

وقال مدير شركة تصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة أثير داود سلمان، إن “الشركة اكملت توزيع الحصة الرمضانية من مادة الطحين الصفر في عموم محافظات البلاد”.

وأضاف ان “اغلب المطاحن المكلفة بانتاج الطحين الصفر لتجهيز حصة شهر رمضان، انجزت طحن الكميات المخصصة لها، وباشرت عملية الجرد استعدادا لانتاج الحصة الرابعة من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية التي سيتم الشروع بتوزيعها خلال الايام القليلة المقبلة”.

واشار سلمان الى “وجود متابعة لاسطول نقل الحنطة الى صوامع الحبوب ذات الخزنية الواطئة لاكمال تجهيز المطاحن والاستعداد لتجهيز الحصة الرابعة من الطحين ضمن الدفعة الثانية من الحصة الرمضانية، مع الاعتماد على الخطط السريعة لتوفير الحبوب في جميع المواقع الانتاجية، لديمومة عملية تجهيز الطحين في الاوقات المحددة”.

ولفت الى “وجود تنسيق بين شركات الغذاء لايصال الحصة الرمضانية باوقات متزامنة واجراء المناقلات المتعلقة بتوفير الحبوب اللازمة للطحن وتحقيق انسيابية الانتاج والتوزيع حسب التوقيتات المحددة ووفقا للخطة التسويقية”.

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