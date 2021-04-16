العراق والولايات المتحدة يستعرضان نتائج الحوار الإستراتيجي

استقبل الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله، اليوم الخميس، السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر في مقر الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه ” استقبل الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر في مقر الوزارة.

حيث إستعرض الجانبان نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”. واضاف “تم الإتفاق على تسريع الجهود المشتركة لتفعيل إتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، وعقد إجتماعات مجموعات العمل المتخصصة في المجالات التي تتضمنها الإتفاقية من أجل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين”.

واشار البيان الى انه” ناقش الجانبان تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية من أجل الإسراع لعقد إجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي فيما يتعلق بالإنتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني وإعادة إنتشار القوات القتالية خارج العراق”.