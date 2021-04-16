خبير أمني: استهداف أربيل شبيه بالهجمات على السعودية واليمن

أكد الخبير الأمني العراقي محمد القيسي، اليوم الخميس، أن استهداف مطار أربيل من خلال استخدام المسيرات المفخخة شبيه بالهجمات التي نفذت ضد منشآت النفط في السعودية، وكذلك باستهداف بعض المواقع في اليمن من قبل الحوثيين.

وأوضح القيسي أن «استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات يحدث لأول مرة في العراق، وقد جاء استخدام هذا الأسلوب لتخطي منظومة الدفاع الجوي (سيرام) الأمريكية والتي كانت سوف تتصدى في حال مهاجمة المطار باستخدام الصواريخ التقليدية، وهذا يعد تطور خطير في المشهد العراقي».

لافتاً إلى أن «استهداف أربيل وللمرة الثانية خلال شهرين فقط يضع إقليم كوردستان في خط المواجهة ضمن حدود الفصائل التي تريد إيصال بعض الرسائل إلى أمريكا من خلال استهداف سفارتها وقواتها، وهذا ما يفتح الباب أمام استهداف أربيل من جديد في قادم الأيام».