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داعية إلى خفض التصعيد وضبط النفس .. الإمارات تدين استهداف مطار أربيل

أدانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، «بشدة»، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان، داعية إلى خفض التصعيد وضبط النفس.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ‹وام›، فقد دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، إلى «خفض التصعيد، وضبط النفس، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة».

وأكدت الوزارة، أن «دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية».

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