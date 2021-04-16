رئيس الوزراء يفتتح محطة ضخ التعزيز المائية في محافظة المثنى

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس خلال زيارته محافظة المثنى، محطة ضخ التعزيز العمودية المائية، التي تعزز ضخ المياه من نهر الفرات الى نهر الرميثة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان المشروع سيسهم في توفير مياه الإسالة للمواطنين وتقليل شحتها في مواسم الجفاف، فضلاً عن إسهامه في إحياء وتطوير الزراعة لمساحات كبيرة شمال المحافظة.

ووصل الكاظمي الى محافظة المثنى صباح اليوم برفقة وفد حكومي في زيارة تفقدية لمتابعة الأحوال المعاشية والخدمية وسير تنفيذ المشاريع ذات التماس المباشر باحتياجات المواطنين في محافظة المثنى.