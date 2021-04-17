أربيل: الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم السبت، القبض على 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ووفق بيان للإدارة، فقد تم القبض على 9 أشخاص بعد أعمال بحث ومراقبة، ليلة 16 نيسان / أبريل، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأشارت الإدارة، إلى أنه تم ضبط 2.569 كغ هيروين، و1.375 كغ كريستال، و984 غرام حشيش و680 غرام تالياك و580 غرام جامايكا، مع المتهمين.

وأردف البيان، أنه ليلة 17 نيسان، تم القبض على متهم آخر في حاجي عمران، مع 2 كغ من مادة تالياك المخدرة.

وأكد البيان أن المتهمين تمت إحالتهم إلى القضاء بعد أن وجهت لهم تهم وفق المادة 25 من قانون المواد المخدرة.