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الحداد: الاستقطاعات الضريبية للموظفين تخالف بنود قانون الموازنة

أكد النائب لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الجمعة، أن مقترح وزارة المالية بشأن الاستقطاعات الضريبية للموظفين يعد مخالفة قانونية لمواد الموازنة.

وقال مكتب الحداد في بيان إن الأخير “انتقد مقترح وزير المالية إلى مجلس الوزراء والتوصية بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم (156) في 2016/6/7 والعودة إلى الاستقطاعات الضريبية المباشرة من رواتب الموظفين وفقاً لتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007″، مشيراً إلى أن “مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في ‏‏3/31/‏‏‏‏2021”.

ودعا وزارة المالية، إلى “البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري”، مؤكداً أهمية “البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الاقتصادية وآثار سعر الصرف ومانتج عنه من ارتفاع في الأسعار، ما أضاف عبئا جديداً على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين”.

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